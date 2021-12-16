Під час аварії літака в Домінікані загинули дев'ять осіб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оператора борту Helidosa Aviation Group в Twitter .

У заяві компанії сказано, що на борту Gulfstream GIV SP знаходилися два члени екіпажу і сім пасажирів, літак прямував в Маямі.

За даними місцевого порталу DominicanToday, борт вилетів в Маямі з Домініканського аеропорту Ла-Ісабела, проте пілот незабаром після зльоту повідомив про аварійну ситуацію і прийняв рішення приземлитися в аеропорту Лас-Амерікас, аварія сталася під час спроби приземлитися.