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Під час аварії літака в Домінікані загинули дев'ять осіб

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Домінікана, Четвер 16 грудня 2021 07:21
Під час аварії літака в Домінікані загинули дев'ять осіб Фото: жертвами авіакатастрофи в Домінікані стали дев'ять осіб (agorasul.com.br)
Автор: Артур Родивилов

У міжнародному аеропорту Лас-Америкас в Домінікані розбився приватний літак. Загинули дев'ять осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оператора борту Helidosa Aviation Group в Twitter.

У заяві компанії сказано, що на борту Gulfstream GIV SP знаходилися два члени екіпажу і сім пасажирів, літак прямував в Маямі.

За даними місцевого порталу DominicanToday, борт вилетів в Маямі з Домініканського аеропорту Ла-Ісабела, проте пілот незабаром після зльоту повідомив про аварійну ситуацію і прийняв рішення приземлитися в аеропорту Лас-Амерікас, аварія сталася під час спроби приземлитися.

Нагадаємо, на початку травня в аеропорту Дохи, столиці Катару, через сильний шторм зіткнулися два пасажирські літаки Qatar Airways.

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