RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Великий литовський виробник продуктів харчування йде з Росії

Фото: литовський виробник продуктів харчування "Вічюнай груп" йде з Росії (viciunaigroup.eu)
Автор: Артем Горовенко

Литовський виробник харчів з сурімі, рибної продукції та хлібобулочних виробів "Вічюнай груп" йде з Росії. Компанія планує завершити вихід з російського ринку влітку 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компанії.

Зазначається, що завершення роботи здійснюватиметься шляхом продажу бізнесу іноземному чи місцевому інвестору. Прискоренням продажу займається міжнародна аудиторська група Ernst & Young (EY).

Список потенційних покупців активів "Вічюнай груп" у РФ налічує понад 30 компаній з усього світу. Зацікавленість виявили компанії з Китаю, Таїланду, Росії, В'єтнаму, Індії, Південної Кореї й кількох країн Близького Сходу, а також Європи.

Також у компанії проінформували, що завод "Вічюнай груп" у Совєтську (Калінінградська область) досі функціонує "через специфіку роботи харчової галузі".

Зараз все виробництво у РФ здійснюється із сировини, яку завод має на власних складах. Нова сировина не закуповується; понад 200 морських контейнерів із сировиною були повернуті постачальникам на початку російської агресії. Тож виробництво автоматично зупиниться, коли закінчиться наявна сировина.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що мережа швидкого харчування Mcdonald's йде з російського ринку через вторгнення Росії в Україну. Компанія почала процес продажу всіх 850 ресторанів.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЛитвабизнес