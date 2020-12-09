Найбільший мобільний оператор України розповів про свої досягнення за 23 роки роботи

23 роки тому пролунав перший дзвінок у мережі "Київстар". За час своєї діяльності телеком оператор залучив понад 5,4 мільярди доларів інвестицій у телеком галузь України та сплатив до держбюджету податків і зборів на загальну суму 70 мільярдів грн.

9 грудня 1997 року вважається днем народження найбільшого телеком оператора України — "Київстар". За 23 роки роботи оператор став ініціатором багатьох позитивних змін як для клієнтів, так і для ринка телекомунікацій.

У 1998 році Київстар першим серед телеком-операторів України розпочав надавати послугу коротких текстових повідомлень sms. У 1999 році першим запровадив послугу мобільного доступу в інтернет — WAP. У 2015 році Київстар першим скасував помегабайтну тарифікацію інтернет трафіку. А у 2018 і 2020 роках з власної ініціативи передав державі частину свого діапазону 1800 МГц і 900 МГц. Завдяки цьому відбувся конкурс на частоти 4G і три мобільні оператори розпочали надавати послуги швидкісної передачі даних за новою технологією. Київстар надає послуги 4G на території, де проживає 85% мешканців України і планує в наступному році збільшити покриття до 95%.

У 2001 році "Київстар" обслуговував 1 мільйон абонентів, а зараз майже 27 мільйонів абонентів мобільного та фіксованого зв’язку.

Мережа "Київстар" починалась із 12 базових станцій, які працювали тільки у місті Києві. Сучасна мережа компанії – це понад 38 тисяч базових станцій та 45 тисяч кілометрів волоконно-оптичних ліній. Інформаційно-аналітичні системи компанії щодня моніторять понад 1000 показників продуктивності мережі, щоб абоненти отримували послуги зв’язку високої якості.

Розвинена телеком інфраструктура – основа технологічного лідерства компанії. Київстар надає такі послуги як Big Data, IoТ, хмарні технології, MobileID, мобільні фінансові сервіси, E-Health, цифрове телебачення та фіксований інтернет та конвергентні послуги, та ін.

Київстар - лідер корпоративної соціальної відповідальності. Оператор співпрацює з Національною поліцією України у розшуку дітей за допомогою SMS-оповіщень, разом із "Українською біржою благодійності" започаткував проєкт SMS-благодійності "Дитяча надія", запровадив платформу з онлайн уроками з нових мобільних технологій для літніх людей. Під час пандемії COVID-19 Київстар надав абонентам безкоштовних послуг зв’язку на суму 50 млн гривень, а також виділив 30 млн грн для закупівлі апаратів штучної вентиляції легень, захисних костюмів для медиків, тощо.

Протягом 2020 року Київстар визнано найкращим роботодавцем України, найдорожчим національним брендом, телеком-оператором року, найбільшим платником податків у телеком галузі та лідером соціальної відповідальності. Соціальний проєкт Київстар "Смартфон для батьків" отримав найпрестижнішу мыжнародну нагороду в галузі комунікацій - European Excellence Awards.

Довідка про Київстар:

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій за кількістю абонентів, що надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектру мобільних та фіксованих технологій для 25,4 млн абонентів мобільного і 1,2 млн абонентів фіксованого.

Послуги 4G Компанії доступні на території, де проживає 80% населення України. У мобільної мережі Київстар середня швидкість передачі даних найвища серед мобільних операторів України, що підтверджують дані міжнародних компаній Ookla та nPerf за 2018 та 2019 рр.

Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON Ltd, офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).

Київстар понад 20 років працює в Україні і є найбільшим платником податків до державного бюджету на телеком ринку, одним з найкращих роботодавців та соціально відповідальною компанією.