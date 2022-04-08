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Найбільший італійський банк Intesa припинив кредитування в Росії

Фото: банк Intesa припинив кредитування в Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Італійська банківська група Intesa Sanpaolo припинила будь-яке фінансування російських і білоруських контрагентів з початку війни проти України. Всі місцеві операції поставлені під особливий контроль кризового підрозділу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Продовжуючи проводити Стратегічний аналіз своєї присутності в Росії, найбільший банк Італії також припинив інвестиції в російські та білоруські фінансові інструменти, незалежно від застосовних режимів санкцій.

"Всі ділові операції з російськими та білоруськими контрагентами, в тому числі з російським дочірнім підприємством групи, Банком Інтеза Росія, піддавалися посиленому моніторингу та аналізу", - йдеться в заяві банку.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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