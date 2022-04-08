Найбільший італійський банк Intesa припинив кредитування в Росії

Італійська банківська група Intesa Sanpaolo припинила будь-яке фінансування російських і білоруських контрагентів з початку війни проти України. Всі місцеві операції поставлені під особливий контроль кризового підрозділу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Продовжуючи проводити Стратегічний аналіз своєї присутності в Росії, найбільший банк Італії також припинив інвестиції в російські та білоруські фінансові інструменти, незалежно від застосовних режимів санкцій.

"Всі ділові операції з російськими та білоруськими контрагентами, в тому числі з російським дочірнім підприємством групи, Банком Інтеза Росія, піддавалися посиленому моніторингу та аналізу", - йдеться в заяві банку.