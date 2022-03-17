ru ua
Чт, 17 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Найбільший енергетичний концерн Німеччини відмовляється від покупки російського газу

Новость на русском →
Німеччина, Четвер 17 березня 2022 06:45
Найбільший енергетичний концерн Німеччини відмовляється від покупки російського газу Логотип E. ON (Фото: arcpublishing.com)
Автор: Константин Широкун

Німецький енергетичний концерн E. ON припинив закупівлю нових обсягів газу у Газпрому і дочірніх компаній у зв'язку з війною на Україні. При цьому в компанії не виключають, що негативний ефект від відмови вони відчують вже до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У E.ON заявили, що у групи компаній немає довгострокових контрактів на постачання російського газу, залишилася лише невелика кількість підписаних короткострокових договорів, які найближчим часом закінчаться. Продовжувати та укладати нові договори з російськими компаніями E. ON не планує.

"Російський ринок не входить до числа наших цільових регіонів. Але ясно одне: якщо буде більш — менш тривалий фізичний дефіцит імпорту енергоносіїв, це буде мати наслідки та для нас, як для енергетичного концерну",- заявив генеральний директор E. ON Леонхард Бірнбаум на щорічній прес-конференції.

Війна Росії проти України триває 22-й день. Що відбувається на фронтах і ситуація в містах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
"Згадайте Перл-Харбор або 11 вересня". Зеленський просить США закрити небо чи дати ППО
"Згадайте Перл-Харбор або 11 вересня". Зеленський просить США закрити небо чи дати ППО
DAILY
Сергій Марченко: У нас бюджет воєнного часу. Пенсії, зарплати та соцвиплати у пріоритеті
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Сергій Марченко: У нас бюджет воєнного часу. Пенсії, зарплати та соцвиплати у пріоритеті