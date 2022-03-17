Найбільший енергетичний концерн Німеччини відмовляється від покупки російського газу

Німецький енергетичний концерн E. ON припинив закупівлю нових обсягів газу у Газпрому і дочірніх компаній у зв'язку з війною на Україні. При цьому в компанії не виключають, що негативний ефект від відмови вони відчують вже до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У E.ON заявили, що у групи компаній немає довгострокових контрактів на постачання російського газу, залишилася лише невелика кількість підписаних короткострокових договорів, які найближчим часом закінчаться. Продовжувати та укладати нові договори з російськими компаніями E. ON не планує.

"Російський ринок не входить до числа наших цільових регіонів. Але ясно одне: якщо буде більш — менш тривалий фізичний дефіцит імпорту енергоносіїв, це буде мати наслідки та для нас, як для енергетичного концерну",- заявив генеральний директор E. ON Леонхард Бірнбаум на щорічній прес-конференції.