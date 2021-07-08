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Найбільші перестановки в уряді: в Індії відразу 12 міністрів пішли у відставку

Автор: Марія Кучерявець

В Індії сталася масштабна кадрова перестановка на тлі коронакризи. Зокрема, відразу 12 міністрів склали повноваження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

"12 членів кабінету міністрів, включаючи міністрів інформаційних технологій і охорони здоров'я, пішли у відставку перед перестановками аби поступитися місцем своїм колегам", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді ввів у свій уряд 36 нових міністрів з моменту його приходу до влади у 2014 році.

Повідомляється, що у новому уряді буде 77 міністрів, хоча раніше їх було 52.

Такі масштабні кадрові зміни відбулися на тлі критики уряду з приводу поширення пандемії та нестабільної економіки.

Відомо, що серед тих, хто пішов у відставку, були міністр охорони здоров'я Харш Вардхан і міністр юстиції та інформаційних технологій Раві Шанкар Прасад.

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Індіяправительствоотставкакризис