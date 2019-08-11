Найбільші банки Мексики повідомили про збої в обробці безготівкових платежів

Кілька найбільших банків Мексики повідомили про проблеми з обробкою безготівкових платежів за дебетовими і кредитними картками. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так банки Banorte, HSBC і Santander повідомили в своїх акаунтах на Twitter, що проблема йде з боку компанії, яка займалася обробкою карткових платежів, і що вони працюють над пошуком рішення.

У той же час деякі магазини в столиці - Мехіко - повідомили клієнтам, що вони будуть приймати тільки готівкові платежі.

Міністерство фінансів Мексики не відразу дало коментарі по цій темі. Однак вже стало відомо, що проблеми відбуваються через те, що адміністрація президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора просуває використання карток замість готівки в спробі припинити незаконну готівку і збільшити фінансову доступність.

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ Мексики по Північній Америці Хесус Сєад анонсував економічну кризу в країні в разі введення з боку США додаткових тарифів на товари з Мексики. Президент США Дональд Трам, який мав намір ввести такі санкції через наплив мігрантів з Мексики, відклав підвищення мит.