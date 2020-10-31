Найбільші асоціації ВДЕ виступили проти дискримінації окремих гравців ринку

Три найбільші асоціації відновлюваних джерел енергії виступили проти намірів Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики щодо встановлення пріоритетності оплати за вироблену "зелену" електроенергію для окремих гравців ринку.

Про це свідчать заяви Європейсько-Українського енергетичного агентства (ЄУЄА), Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА), а також Української асоціації відновлюваної енергетики (АВЕУ).

"Європейсько-українське енергетичне агентство стурбоване нещодавньою новиною про поправку, запропоновану до закону України "Про ринок електричної енергії", яка встановлює пріоритетність платежів від ДП "Гарантованого покупця" різним типам електростанцій, що виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел. Як ми розуміємо, така поправка буде розглянута Податковим комітетом Верховної ради в рамках законопроекту №4101 "Про внесення змін до Податкового кодексу України", - говориться в заяві.

"Ми заперечуємо проти дискримінації електростанцій, що виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії на основі їх потужності або технології. Кожен інвестор в секторі відновлюваної енергетики України робив свої інвестиції повністю покладаючись на державні зобов'язання щодо забезпечення повних поточних розрахунків за "зеленим" тарифом", - зазначають представники інвесторів.

Вони звернулися до народних депутатів з вимогами: відхилити запропоновану поправку як дискримінаційну; підтримати імплементацію Меморандуму про Взаєморозуміння та Закону України №810 шляхом забезпечення достатнього співфінансування ДП "Гарантованого покупця" з державного бюджету та погашення старого боргу перед ВДЕ шляхом випуску державних облігацій або інших відповідних інструментів.

"Це дозволить запобігти подальшому погіршенню інвестиційного клімату в Україні та зменшити перелік причин, з яких міжнародні інвестори можуть звертатися до міжнародних арбітражів та порушувати справи проти України за порушення обіцянок, даних інвесторам", - підкреслили в ЄУЄА.

Голова УАВЕ Олександр Козакевич наголосив: депутати мають ухвалювати законопроекти, спрямовані на виконання зобов’язань держави перед інвесторами у "зелену" енергетику, зокрема щодо погашення заборгованості перед ними.

"Народні депутати мають докласти всіх зусиль для прийняття норм та законів, що дозволять погасити заборгованість перед виробниками електроенергії з ВДЕ згідно з Меморандумом, а не вирішувати хто отримає батон, а хто крихти від нього. Ми не можемо допустити дії з боку окремих народних обранців, які спрямовані на розбрат всередині галузі ВДЕ", - зазначив Козакевич.

Нагадаємо, у вересні провідні асоціації ВДЕ заявили, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії та не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними.

Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 року прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України з-за тиску банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.

28 жовтня вони зробили повторне звернення до прем'єра, яким заявили, що українська влада перейшла до переслідування та ворожої агресії на адресу інвесторів у "зелену" енергетику замість того, щоб виконати взяті перед ними фінансові зобов’язання. Це була відповідь на звинувачення з боку голови ДПС у нібито ухилянні від сплати податків компаніями, що виробляють "зелену" електроенергію.

Заборгованість держави за виплатами за електроенергію з відновлюваних джерел за перші 7 місяців року становила 22,4 млрд грн. З вересня виконання оплат продовжило порушуватися. За вересень рівень оплат склав – 60,5%, за 20 днів жовтня - 7,6%.

За даними з судових реєстрів, вже понад 50 невеликих компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн. Перші суди "Гарантований покупець" вже почав програвати.