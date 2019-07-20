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На найбільшому в Лівії родовищі призупинили видобуток нафти

Новини » Суспільство    20.07.2019 - 18:30
На найбільшому в Лівії родовищі призупинили видобуток нафти
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

На родовищі Шарара видобувається 290 тис. бар./добу

На найбільшому в Лівії родовищі Шарара на південно-заході країни призупинили видобуток нафти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку в Facebook Національної нафтової корпорації (NOC).

На родовищі видобувається 290 тис. бар./добу. NOC зазначає, що виробничий процес тимчасово призупинений і розслідують співробітники "можливе закриття клапана або клапанів" в районі родовища Хамада. Ситуація не торкнулася роботу на родовищі Ель-Філь.

Нагадаємо, в квітні 2019 року в Лівії група невідомих бойовиків організувала збройний напад на центральну станцію найбільшого нафтового родовища Аш-Шарара.

Цей район родовища на півдні Лівії перейшов під контроль прихильників маршала Халіфи Хафтара у лютому 2019 року.

За попередніми даними, в результаті нападу постраждалих немає, інфраструктурі не завдано шкоди. Це перше збройне напад на зазначене нафтове родовище.

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