Найбільше вугільне підприємство зупиняється через політику в енергетиці та імпорт струму з РФ

З 1 квітня на підприємствах "ДТЕК Добропіллявугілля", шахті "Білозерська" і ЦЗФ "Жовтнева" вимушено зупиняються роботи з видобутку, збагачення вугілля та підготовки гірничих виробок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Згідно з повідомленням "ДТЕК Енерго", 6 500 співробітників виводиться у простої з оплатою згідно з колективним договором підприємства. Інші співробітники будуть забезпечувати технічне обслуговування підприємств - провітрювання гірничих виробок і відкачування води. Це дозволить оперативно відновити роботу шахт і фабрики при зміні ситуації в галузі.

Головною причиною такого рішення в "ДТЕК Енерго" назвали системна криза в галузі, регулярне втручання в роботу ринку з боку політиків, що сукупно призвело до відсутності попиту на українське вугілля.

"Системна криза в енергетичній галузі України, спровокований ручним регулюванням енергоринку, безконтрольним імпортом електроенергії з Росії та Білорусі, а також відсутністю координації роботи галузі з боку Минэкоэнерго, призвів до розбалансування енергосистеми України та неможливість стабільної роботи вугільних підприємств", - йдеться в повідомленні

У компанії також зазначають, що неодноразово зверталися до системного оператора НЕК "Укренерго" з вимогою припинити практику примусової зупинки енергоблоків ТЕС.

"Попри наявність контрактів на виробництво електричної енергії, НЕК "Укренерго" систематично знижує обсяг виробництва ТЕС "ДТЕК Енерго" до одного енергоблоку, що загрожують стабільній роботі ТЕС та значно знижує обсяг споживаного вугілля", - пояснюється в повідомленні.

"ДТЕК Енерго" повідомляє, що робить все можливе, щоб підприємства змогли відновити роботу в штатному режимі.

Нагадаємо, що імпорт електроенергії з Росії відновився з жовтня 2019 за ініціативою Андрія Геруса, голови парламентського комітету з ПЕК. Зростання російського і білоруського імпорту призвела до обмеження потужностей українських енергопідприємств і зниження рівня споживання вугілля вітчизняними ТЕС.

На Всеукраїнських зборах працівників вугільної промисловості 25 лютого 2020 року президент України Володимир Зеленський доручив зупинити з 1 березня поточного року імпорт струму з Росії та Білорусі та завантажити вугіллям вітчизняні ТЕС.