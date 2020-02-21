Найбільша українська мережа АЗК WOG оновила автопарк

Найбільша українська мережа АЗК WOG у 2019 році інвестувала в повне оновлення автопарку легкових автомобілів, закупивши 104 автомобілі, з яких 96 - бренду Volkswagen. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Основними критеріями при виборі були надійність, безпека й екологічність автомобілів. У всіх моделях знижено споживання ПММ і рівень викиду CO2. Крім інвестицій в успішний розвиток компанії, ключовим фактором для WOG є можливість поліпшення екологічної безпеки країни. Компанія дотримується європейських екологічних стандартів, і піклується про скорочення рівня викидів шкідливих речовин в атмосферу", - сказав директор департаменту логістики і транспортних перевезень WOG Захар Кляхін.

Повідомляється, що придбані автомобілі призначені для використання внутрішніми службами компанії.

"Це дозволяє підвищити швидкість бізнес-процесів і забезпечити максимальну мобільність роботи технічних служб, які відповідають за справність та точність роботи АЗК і працездатність касових апаратів, кавоварок і грилів. Постійна робота над поліпшенням якості й швидкістю обслуговування клієнтів дозволяє нам утримувати першість на ринку", - додав Кляхін.

Угода була профінансована компанією Porsche Finance Group Ukraine, лідером австрійського ринку фінансування придбання транспортних засобів.

У компанії додали, що на базі трьох автомобілів VW Crafter 35 LR організовані спеціалізовані мобільні лабораторії, які забезпечують оперативний контроль якості та мобільність пересування по всій території України.

"Компанія "Порше Україна", офіційний імпортер автомобілів Volkswagen, Audi, SEAT і Volkswagen Комерційні автомобілі, має 26 дилерських центрів Volkswagen по всій Україні. Співпраця з компанією WOG – гордість для нас, адже близько 100 співробітників однієї з найбільших мереж автозаправних комплексів будуть керувати автомобілями Volkswagen", – коментують представники бренду Volkswagen в Україні.

Нагадаємо, мережа автозаправних комплексів WOG нараховує близько 500 об'єктів у всіх областях України. Власники мережі WOG – Степан Івахів, Сергій Лагур, Софія Єремєєва і Роман Єремєєв.

ТОВ "Порше Україна" є частиною австрійської компанії Porsche Holding Salzburg – однією з найбільших компаній з продажу автомобілів. "Порше Україна" здійснює імпорт автомобілів Volkswagen, Audi, SEAT і Volkswagen.

Як писало РБК-Україна, в січні 2020 року в Україні закрили 439 нелегальних автозаправних станцій (АЗС) в рамках заходів з протидії незаконному обігу і роздрібної торгівлі пальним.