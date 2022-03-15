RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Найбільша судноплавна компанія Maersk припинила закуповувати російську нафту

Автор: Олександр Білоус

Найбільша судноплавна група Maersk припинила закуповувати російську нафту для своїх суден. Глава компанії Джим Хагеманн Снабе на щорічних зборах акціонерів компанії заявив, що це стане відповіддю на вторгнення Росії в Україну,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Раніше судноплавний гігант Maersk заявив, що припинив всі контейнерні перевезення в Росію і з Росії.

Maersk управляє маршрутами контейнерних перевезень в Санкт-Петербург і Калінінград на Балтійському морі, Новоросійськ на Чорному морі, Владивосток і східний на східному узбережжі Росії.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація