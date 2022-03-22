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Найбільша нафтогазова компанія Японії припинила закуповувати російську нафту

Фото: Eneos Holdings припинила закуповувати сиру нафту у Росії. (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

Найбільша нафтогазова корпорація Японії Eneos Holdings припинила закуповувати сиру нафту у Росії. Як заявив глава компанії Цутому Сугіморі, це сталося через вторгнення Москви в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Тим не менш, російські поставки, на які Eneos підписала контракти до лютневого вторгнення, як очікується, будуть надходити до Японії приблизно до квітня, без будь-яких проблем з фінансовими розрахунками і відвантаженням, сказав він на прес-конференції.

Eneos Holdings - найбільша нафтогазова корпорація Японії, управляє рядом компаній, зайнятих в секторах енергетики, ресурсів і матеріалів. До складу JX Holdings входять три основні компанії: JX Nippon Oil & Energy (нафтопереробка і збут палива через мережу АЗС ENEOS), JX Nippon Oil & Gas Exploration (видобуток нафти і природного газу) і JX Nippon Mining & Metals (добування і виробництво металів).

Нагадаємо, міністри закордонних справ Європейського Союзу розходяться в думках щодо того, чи слід приєднатися до Сполучених Штатів в санкціях проти російської нафти, при цьому деякі країни, включаючи Німеччину, стверджують, що блок занадто залежить від російських викопних видів палива.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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