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Найбільша в Європі Запорізька АЕС відключила енергоблок

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Енергодар, Неділя 13 червня 2021 14:13
Найбільша в Європі Запорізька АЕС відключила енергоблок Фото: Запорізька АЕС відключила енергоблок (npp.zp.ua)
Автор: Андрій Василюк

Сьогодні вранці енергоблок №4 Запорізької атомної електростанції (АЕС) було відключено від мережі та виведено в холодний резерв. Це сталося у зв’язку з балансовими обмеженнями в енергосистемі та згідно з регламентними процедурами.

Про це повідомляє прес-служба Запорізької АЕС.

"13 червня 2021 року о 06 годині 02 хвилині, у зв’язку з балансовими обмеженнями в енергосистемі, енергоблок №4 Запорізької АЕС, згідно з регламентними процедурами, розвантажено, відключено від мережі та виведено в холодний резерв", - йдеться в повідомленні.

Наразі в роботі перебувають 3 енергоблока Запорізької АЕС. Сумарна потужність генераторів становить 2 890 МВт. На енергоблоці №5 йде 44 доба планового середнього ремонту, на енергоблоці №6 - 57 доба планового капітального ремонту.

"Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає", - запевнили в прес-службі.

Нагадаємо, на початку 2021 року енергоблок №5 Запорізької атомної електростанції потужністю 1000 МВт було підключено до мережі. Це відбулося після продовження терміну експлуатації на наступні 10 років та завершення ремонту.

Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні зі встановленою потужністю 6000 МВт. На станції експлуатуються 6 енергоблоків типу ВВЕР-1000. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий - в 1985 році, третій - в 1986 році, четвертий - в 1987 році, п'ятий - в 1989 році, шостий - в 1995 році.

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