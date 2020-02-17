На круїзному лайнері в Японії виявили першу хвору росіянку

В Японії на круїзному лайнері Diamond Princess виявили першу хвору коронавірусом COVID-2019 росіянку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що це перший відомий випадок зараження громадянки Росії не тільки на борту корабля, а й взагалі.

За повідомленням, жінку доправлять до японської лікарні.

Відомо, що раніше в Російській Федерації зафіксували два випадки захворювання на коронавірус, але обидва хворих були громадянами Китаю.

Нагадаємо, в Японії на круїзному лайнері Diamond Princess зафіксували 99 нових випадків захворювання. На даний момент на борту лайнера кількість інфікованих новим коронавірусом досягло 454 осіб. Ще понад 100 підтверджених випадків коронавіруса зафіксовані на іншій території Японії за межами лайнера.

Раніше РБК-Україна писало, що 355 пасажирів лайнера з 3700 на борту заразилися коронавірусом. Всіх пасажирів судна продовжать щодня перевірятимуть на наявність коронавірусу.

Японська влада запідозрила масове зараження коронавірусом в лікарні Saiseikai Arida в префектурі Вакаяма.

Додамо, що , що новий вірус виявили у 44 громадян Сполучених Штатів Америки, які подорожували на круїзному лайнері Diamond Princess. США почали евакуацію своїх громадян з лайнера в неділю, 16 лютого.