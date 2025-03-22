Круговые перекрестки: как не допустить ошибки водителям во время движения

Европейцы считают круговое движение наиболее рациональным типом перекрестка, в Украине это один из самых проблемных типов развязок. Как проехать "кольцо" без всяких проблем?

Итак, если вы заметили, что не имеете встречного транспорта и все вокруг поворачивают только вправо, а позади остался круглый знак синего цвета со стрелками по кругу, у вас есть все основания думать, что вы попали на перекресток с круговым движением. При этом этот самый круг не обязательно имеет форму круга с клумбой посередине, а может быть похожим на расширение дороги или большую упорядоченную площадь, окруженную по периметру дорогой.

Вообще украинские ПДД в п. 16.12 содержат и другие признаки кругового движения, в частности, знак 1.19 "Приближение к круговому движению" установлен в 50 - 300 метрах и разметку 1.13, похожую на ряд небольших треугольников при въезде.

Важные правила движения по кругу

- Самое главное, что в Украине надо помнить на круге - преимущество за тем, кто уже движется по нему. Значит, когда вы подъехали к перекрестку с круговым движением, вам придется уступить дорогу машинам, которые уже едут по нему;

- Поворотники при въезде на круг включать не надо;

- Поворотники при съезде с круга и при смене полосы на нем включать надо;

- Заезжать на круг можно с любой полосы;

- Заехав, сразу начинайте думать о съезде с круга. Чем ближе ваш съезд, тем быстрее надо занимать удобный ряд;

- Если ваш съезд первый, лучше сразу занимать крайнее правое положение. Не забывайте включать указатели поворота при смене полосы и выезде с перекрестка;

- Согласно ПДД съезжать с кольца разрешается со всех полос, но фактически реализовать это право непросто. Ведь чтобы съехать просто с крайней левой полосы, часто придется пересечь те две-три полосы, что справа от вас - а по ним обычно едут другие машины. Поэтому лучше приближаться к нужному съезду уже в правом (первом ряду);

Как не ошибиться на перекрестке с движением по кругу

На самом деле перекрестки подобного типа бывают очень разными. Одно дело, когда это фактически пересечение двух-трех пустых дорог с клумбой посередине - такую схему любят в европейской глубинке. И совсем другое дело, когда речь идет о забитых транспортом многополосных кольцах, которые встречаются в крупных украинских городах. А еще есть третий вариант - большая площадь в центре города, со сквером, церковью и детской площадкой посередине, движение через которую организовано по ее периметру против часовой стрелки.

Поэтому самое важное, что надо сделать на перекрестке с движением по кругу - понять, что перед вами именно круговая схема организации движения. А в чужом городе это может быть непросто, поскольку вышеупомянутые знаки не всегда устанавливают согласно стандартам. Поэтому в незнакомом регионе каждое пересечение улиц следует рассматривать не только на предмет наличия транспорта, но и с точки зрения схемы движения на нем.

При подготовке статьи были использованы Правила дорожного движения и Закон Украины О дорожном движении.