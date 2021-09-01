ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Преміум від Hyundai: Кросовер Genesis GV80 отримав розкішний шестимісний салон

Новость на русском →
Середа 01 вересня 2021 11:25
Преміум від Hyundai: Кросовер Genesis GV80 отримав розкішний шестимісний салон Фото: Genesis GV80 (media.genesis.com)
Автор: Константин Широкун

З оновленням корейський кросовер Genesis GV80 отримав шестимісний салон преміального компонування. Його особливість - два роздільних крісла на кожному з трьох рядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт прес-служби Genesis.

У лінійці модифікацій кросовера Genesis GV80 з'явилася розкішна шестимісна конфігурація, яка приєднається до чинних п'ятимісного і семимісного варіантів.

Ця модель оснащена окремими сидіннями другого ряду, а також має центральну консоль другого ряду, яка повторює трансмісійний тунель. На ньому прописалися підстаканники, ящики для зберігання дрібниць і бездротовий зарядний пристрій для смартфона.

Преміум від Hyundai: Кросовер Genesis GV80 отримав розкішний шестимісний салонТакож у розпорядженні задніх пасажирів Genesis GV80 пара моніторів. Цікаво, що на шестимісних машинах за замовчуванням з'явиться система, яка не дасть вимкнутися вентилятору радіатора кондиціонера протягом 30 хвилин після зупинки двигуна, щоб висушити внутрішню частину кондиціонера і видалити вологу.

З оновленням в кросовері також з'явилася нова система запобігання множинних зіткнень, яка автоматично загальмує автомобіль, щоб запобігти вторинній аварії. 12,3-дюймова цифрова приладова панель і проєкційний дисплей тепер підтримують бездротові оновлення.

Преміум від Hyundai: Кросовер Genesis GV80 отримав розкішний шестимісний салонGenesis також оснастив GV80 опціональним причіпним пристроєм з електроприводом. Корейські інженери допрацювали й гальма кросовера - чотирипоршневі передні гальмівні супорти від версії з 3,5-літровим V6 тепер входять в стандартну комплектацію незалежно від встановленого двигуна.

Ми писали, що Opel представив свій найменший електромобіль. Opel Rocks-e має довжину всього 2,41 метра.

Також повідомлялося, що Mitsubishi Outlander нового покоління візьме участь у жіночому ралі. У Rebelle Rally беруть участь екіпажі, у складі яких представлені тільки жінки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
NEWS
Купити квартиру без допомоги банку: які рішення пропонують забудовники
Купити квартиру без допомоги банку: які рішення пропонують забудовники
DAILY
Прогноз на осінь. Яким буде курс гривні до долара, і що чекає валютний ринок
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Прогноз на осінь. Яким буде курс гривні до долара, і що чекає валютний ринок