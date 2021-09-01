Преміум від Hyundai: Кросовер Genesis GV80 отримав розкішний шестимісний салон

З оновленням корейський кросовер Genesis GV80 отримав шестимісний салон преміального компонування. Його особливість - два роздільних крісла на кожному з трьох рядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт прес-служби Genesis .

У лінійці модифікацій кросовера Genesis GV80 з'явилася розкішна шестимісна конфігурація, яка приєднається до чинних п'ятимісного і семимісного варіантів.

Ця модель оснащена окремими сидіннями другого ряду, а також має центральну консоль другого ряду, яка повторює трансмісійний тунель. На ньому прописалися підстаканники, ящики для зберігання дрібниць і бездротовий зарядний пристрій для смартфона.

Також у розпорядженні задніх пасажирів Genesis GV80 пара моніторів. Цікаво, що на шестимісних машинах за замовчуванням з'явиться система, яка не дасть вимкнутися вентилятору радіатора кондиціонера протягом 30 хвилин після зупинки двигуна, щоб висушити внутрішню частину кондиціонера і видалити вологу.

З оновленням в кросовері також з'явилася нова система запобігання множинних зіткнень, яка автоматично загальмує автомобіль, щоб запобігти вторинній аварії. 12,3-дюймова цифрова приладова панель і проєкційний дисплей тепер підтримують бездротові оновлення.

Genesis також оснастив GV80 опціональним причіпним пристроєм з електроприводом. Корейські інженери допрацювали й гальма кросовера - чотирипоршневі передні гальмівні супорти від версії з 3,5-літровим V6 тепер входять в стандартну комплектацію незалежно від встановленого двигуна.