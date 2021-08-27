Mitsubishi Outlander нового покоління візьме участь в жіночому ралі по пустелі

Кросовер Mitsubishi Outlander візьме участь в Rebelle Rally, яке пройде в пустелях Невади і Каліфорнії. В цій гонці стартують виключно жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Mitsubishi .

У Mitsubishi оголосили, що кросовер Outlander нового покоління прийме участь у позашляховому ралі Rebelle Rally, яке пройде в жовтні 2021 року в пустелях Невади і Каліфорнії. Кросовер отримає спеціальну ліврею на честь 20-річчя Перемоги Ютти Кляйншмідт в 2001 році на ралі "«Дакар".

У Rebelle Rally беруть участь екіпажі, у складі яких представлені тільки жінки. Дистанція ралі - близько 2000 км.компанія Mitsubishi вже втретє братиме участь в цьому ралі, кожен раз співпрацюючи з некомерційною організацією Record the Journey. Склад екіпажу на гонку компанія поки що не повідомила.

Ліврея нового Outlander відображає досягнення Mitsubishi в автоспорті. Відзначаючи 20-ту перемогу в 2001 році на ралі "Дакар", позашляховик покликаний віддати данину поваги Pajero, яким два десятки років тому керувала Ютта Кляйншмідт.

Кляйншмідт, яка в даний час бере участь в гонках електричних позашляховиків приводом Extreme E разом з ABT Cupra XE, залишається єдиною жінкою, яка коли-небудь виграла легендарне ралі "Дакар". Mitsubishi досі є найтитулованішою маркою в цьому ралі-рейжі, і перемога Кляйншмідт в 2001 році поклала початок семирічної переможної серії для японського автовиробника.