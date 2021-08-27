Opel представив свій найкомпактніший електромобіль довжиною всього 2,4 метра
Компактний міський електромобіль Opel Rocks-e є перелицьованою копією моделі Citroen Ami. Запас ходу на одному заряді батареї стновить 75 км.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт прес-служби Opel.
Мініатюрний електромобіль Opel Rocks-e живиться від акумуляторної батареї ємністю 5,5 кВт•год і має єдиний електродвигун, що розвиває всього 8 к. с. Сітікар важить всього 425 кг.
Одного електромотора достатньо, щоб розігнатитися до 45 км/год. на одному заряді батареї машина може подолати до 75 км.
Opel Rocks-e має довжину всього 2,41 метра. Він також оснащений компактними 14-дюймовими колесами. Одним з найбільш інтригуючих аспектів Rocks-e, а також Citroen Ami є те, що двері відкриваються в протилежних напрямках: з водійського боко - у напрямку руху, з пасажирської - проти напрямку. Електромобіль також отримав змінні панелі кузова.
Інтер'єр багато в чому ідентичний Сітроену і складається зі скромної цифрової приладової панелі, рульового колеса, блоку клімат-контролю, підстаканника, і декількох відсіків для зберігання речей.
Європейські продажі Opel Rocks-e почнуться восени цього року в Німеччині, де він буде пропонуватися в двох комплектаціях – Klub і TeKno. На інших ринках Європи модель варто чекати не раніше весни наступного року. Ціни стануть відомі ближче до старту продажів на рідному для бренду ринку.
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