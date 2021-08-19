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Кросовер BMW X5 перевели на водень

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Мюнхен, Четвер 19 серпня 2021 09:01
Кросовер BMW X5 перевели на водень Фото: BMW iX5 Hydrogen (BMW)
Автор: Вадим Добровольский

Водневий кросовер отримав назву iX5 Hydrogen. Прем'єра новинки відбудеться вже у вересні на автосалоні в Мюнхені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

BMW готується представити дослідний кросовер iX5 Hydrogen в рамках Мюнхенської міжнародного автосалону. iX5 Hydrogen - екологічний кросовер, який буде використовуватися для тестування водневих технологій компанії з наступного року.

Кросовер BMW X5 перевели на воденьiX5 Hydrogen отримав передню частину з акцентами BMW i Blue. Модель також має особливий задній бампер і дифузор. Багато нових елементів зовнішнього обвісу надруковані на 3D-принтері. Незвичайними на машині виявилися і шини. Покришки розмірністю 22 дюйми виготовлені з натурального каучуку і штучного шовку.

Під капотом знаходиться силовий агрегат на паливних елементах, який живиться від двох баків з воднем під тиском 700 бар, виготовлених з пластика, армованого вуглецевим волокном. Вони вміщують близько 6 кг водню і можуть бути заправлені за три-чотири хвилини. У BMW підтвердили, що iX5 Hydrogen оснащено електродвигуном п'ятого покоління, як на новому серійному електрокроссовере iX. Потужність сілововй установки становить 369 к.с.

Кросовер BMW X5 перевели на воденьХоча iX5 Hydrogen технічно є всього лише прототипом, в BMW відзначили, що в майбутньому потенційно можуть з'явитися і серійні версії автомобілів на водневих паливних елементів. Але в компанії визнають, що для повного розкриття потенціалу автомобілів на паливних елементах необхідна надійна інфраструктура для заправки воднем.

Нагадаємо, вітчизняний КрАЗ хоче випускати електричні вантажівки. Про це заявив керівник компанії.

Також повідомлялося, що преміальний седан Bentley Flying Spur отримав розкішну флагманську версію Mulliner.

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