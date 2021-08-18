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КрАЗ хоче випускати електричні вантажівки

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Кременчук, Середа 18 серпня 2021 14:55
КрАЗ хоче випускати електричні вантажівки Фото: складальна лінія Кременчуцького автозаводу (КрАЗ)
Автор: Вадим Добровольский

Кременчуцький автозавод готується до випуску електричних вантажівок і електробусів. Терміни запуску в серію машин з електричною силовою установкою поки не позначені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора ПАТ "АвтоКрАЗ" Романа Черняка.

В 2021 році КрАЗ радує хорошими новинами. Раніше стало відомо, що в Кременчуці виграли тендер на поставку партії вантажівок для армії США, потім додався контракт на повнопривідні шасі для однієї з країн ЄС. А тепер на заводі хочуть почати випуск електричних вантажівок.

Про це в коментарі виданню "Кременчуцька газета" заявив генеральний директор ПАТ "АвтоКраз" Роман Черняк.

"Все йде до електричної тяги. Вона вже йде в армію, в комерційний сегмент, і ми теж над цим працюємо, - зазначив керівник підприємства. - В цій концепції є електричні вантажні автомобілі, електричні автобуси і електричні комерційні автомобілі економ-класу".

Не виключено, що найближчими роками і армійська технік, яка виробляється КрАЗом, частково отримає свої електричні модифікації. Відзначимо, що за 76 років існування завод не виробляв електричні транспортні засоби.

Найближче до електричної темі в історії КрАЗа стояв дослідний дизель-тролейвоз ДТУ-10, побудований в 1961 році на шасі вантажівки КрАЗ-219. Дизель-тролейвоз проходив випробування на найдовшому в світі міжміському тролейбусному маршруті Сімферополь-Ялта довжиною 84 км. Спеціальниу вантажівку з струмознімачами по типу тролейбусних розробили інженери УкрНІІпроект.

КрАЗ хоче випускати електричні вантажівки

Нагадаємо, раніше в Україні відновили старовинний трицикл виробництва Київського мотозаводу. Трицикл КМЗ К-1В випускався з 1947 по 1952 рік і призначався для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

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