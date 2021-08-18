Преміальний седан Bentley Flying Spur став ще розкішнішим з флагманською версією Mulliner

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Новий Bentley Flying Spur Mulliner став першим гібридом з шильдиком підрозділу Mulliner. Представлений в американському Монтереї Flying Spur Mulliner - це найрозкішніша версія британського седана. Наприклад, для салону запропоновано вісім оригінальних триколірних комбінацій.

В Flying Spur Mulliner з'явилися столики для задніх пасажирів, на яких легко поміститься ноутбук. Вони оброблені шкірою і мають поглиблення для будь-якого письмового інструменту, який може використовувати власник.

Оновився автомобіль й зовні: передня решітка Double Diamond поєднується з фірмовими вентиляційними отворами і пофарбованими в "атласне срібло" корпусами бічних дзеркал. Ексклюзивні 22-дюймові колеса сірого кольору з логотипом Mulliner і центральними ковпачками, що самовирівнюються, встановлюються на седан за замовчуванням.

З новим гібридним силовим агрегатом, в основі якого лежить 6-циліндровий бензиновий мотор, седан розганяється від 0 до 100 км/год за 4,3 секунди, а максимальна швидкість складає 285 км/год.

З 4,0-літровим V8 з подвійним турбонаддувом Flying Spur Mulliner може розвинути швидкість в 318 км/год, а першу "сотню" машина набирає за 4,1 секунди. Топова версія оснащується 6,0-літровим W12 з подвійним турбонаддувом. Цей монструозної двигун дозволяє важкому седану "вистрілити" від 0 до 100 км/год за 3,8 секунди, а "максималка" обмежена на позначці 333 км/год.