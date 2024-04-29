Кроссоверы и стильные хэтчбеки: выбираем ТОП-5 электромобилей из Китая

Не все китайские электромобили, в последнее время массово появившиеся на улицах украинских городов, носят на передке китайский бренд. Это результат того, что целый ряд ведущих мировых компаний тесно задружил с наиболее состоятельными китайскими автопроизводителями.

В результате и чисто китайские предприятия шагнули вперед в плане качества, и мировой рынок получил целую гамму вполне достойных моделей по более доступным ценам. В большой степени именно продукты деятельности таких совместных предприятий и "делают" сегодня статистику электромобильных продаж в Украине. Хотя объективно и чисто китайские модели отстают не то чтобы принципиально.

Volkswagen ID.4, 29 000 долларов

Это настоящий Volkswagen, производимый как в Германии, так и в Китае, причем сразу двумя компаниями (SAIC Volkswagen и FAW-Volkswagen). Данная просторная внутри модель очень популярна в Украине, она доступна в нескольких версиях, в том числе в более слабой заднеприводной модификации и более мощной полноприводной, причем вторая имеет два электромотора (суммарная мощность 313 л.с.). Китайское исполнение имеет определенные отличия, такие как больший клиренс, модернизированные бамперы, крепление номерного знака на двери багажника и широкая световая полоса между задними фонарями.

Габариты – 4612×1852×1640 мм

Запас хода – 400 – 550 км (NEDC)

Батарея – 83 кВ*/ч

Мощность – 170 – 313 л.с.

Volkswagen ID.3, 21 000 долларов

Еще один электрический Volkswagen, который стоит, мягко говоря, совсем недорого. И секрет здесь не в экономии на качестве, а в некоторых китайских нюансах ценообразования. По сути это достаточно компактная, но вместительная машина С-класса, благодаря большой батарее и способности быстро заряжаться пригодная к повседневному пользованию в режиме семейного авто. VAG выпускает эту модель на своих европейских заводах, но именно китайская версия может похвастаться такой ценой. Отметим, что некоторые отличия между европейскими и китайскими ID.3 все же есть, в частности, они могут отличаться типом тяговой батареи и, конечно, стандартом зарядного порта.

Габариты - 4262×1809×1552 мм

Запас хода – 430 км

Батарея – 58 кВт/ч

Мощность – 150 – 170 л.с.

BYD Song Plus, 31 300 долларов

Не будет преувеличением сказать, что данный производитель – один из мировых лидеров в электромобильных технологиях, и модель Song Plus является их ярким воплощением. К примеру, в ней применяется фирменная литий-железо-фосфатная батарея, и в отличие от многих других чисто китайских моделей, у нее есть два разъема, в том числе и для быстрой зарядки. Фактически это одна из самых высоких по уровню модель линейки Song, то есть она достаточно большая, вместительная и мощная, чтобы удивить при этом своей демократичной ценой. К сожалению, несмотря на серьезный вид, кроссовер имеет только передний привод.

Габариты – 4785×1890×1660 мм

Запас хода – 505 – 600 км (NEDC)

Батарея – 72 - 87 кВт*ч

Мощность – 218 л.с.

Honda e:NS1, 18 999 долларов

Эту компактную модель японцы создали специально для китайского рынка, и что интересно, в Китае она производится сразу двумя разными компаниями. Продукт одного производителя называется e:NS1, второго – e:NP1. Первая имеет более эмоциональное оформление передней части, и соответственно подается как модель для активного драйва, и буква S в индексе как бы отсылает к Sport. Машина не очень большая, но имеет пять мест в салоне и, как для японского бренда, относительно небольшую цену.

Габариты – 4390×1790×1560 мм

Запас хода – 420 – 510 км

Батарея – 54 – 69 кВт/ч

Мощность – 182 – 204 л.с.

Toyota bZ4X, 22 300 долларов

Этот электрический кроссовер средней размерной группы – одна из первых чисто электрических машин японской марки. Обладает очень выразительной внешностью и опирается на передовые японские технологии, имея в числе авторов также конструкторов Subaru. На некоторых рынках автомобиль известен как Subaru Solterra. От многих конкурентов bZ4X отличает возможность выбора между переднеприводной и полноприводной модификациями. Версия 4х4 более мощная, ее два электродвигателя имеют суммарную мощность 218 л.с., хотя до 100 км/ч она разгоняется чуть медленнее – 7,7 с (+0,2 с).

Габариты – 4690×1860×1650 мм

Запас хода – 400 – 615 км (CLTC)

Батарея – 50 – 67 кВт*ч

Мощность – 204 – 218 л.с.

Если коротко

Как можно увидеть из нашей подборки, понятия "электромобиль из Китая" и "китайский электромобиль" не одно и то же. Хотя во многих случаях для потребителя уже не очень важна чистота бренда – на характеристиках электрифицированной машины она сегодня практически не отражается. И в таком случае покупателю при выборе машины можно волноваться по поводу нюансов, характерных для всех электромобилей вообще, а не только для машин с территорий Поднебесной.