Кроссовер Volkswagen Tayron вышел на рынок Европы: опубликованы цены и характеристики

Увеличение габаритов позволило прибавить третий ряд сидений. Объем багажного отсека варьируется от 345 литров за третьим рядом до 1905 литров, если сложить все задние сиденья. Стандартная пятиместная версия имеет багажник на 885 литров или 2090 литров со сложенным вторым рядом.

На передней панели расположены приборный дисплей на 10,25 дюйма и планшет медиасистемы диагональю 12,9 или 15 дюймов. Tayron также может быть оборудован трехзонным климат-контролем, адаптивным круиз-контролем, панорамной крышей, креслами с функцией массажа и аудиосистемой Harman-Kardon.

Volkswagen Tayron построен на платформе MQB Evo и предлагает широкий выбор силовых агрегатов. Базовый бензиновый турбомотор 1.5 eTSI развивает 150 л. Старший бензиновый двигатель 2.0 TSI выдает 204 или 272 л.с. в зависимости от модификации. Турбодизель 2.0 TDI развивает 150 или 193 л. Все версии оснащены семиступенчатым "роботом" DSG, а полный привод 4Motion принадлежит только вариантам мощнее 190 сил.

Есть в гамме и переднеприводные плагин-гибриды – с шестиступенчатым преселективным "роботом". В него встроен электродвигатель, помогающий бензиновому двигателю. На выбор есть версии пиковой мощностью 204 или 272 л. Литий-ионная тяговая батарея имеет емкость 19,7 кВт*ч, чего достаточно для 100 км чисто электрического пробега. На рынке Германии цены на новинку начинаются от 45 тысяч евро.