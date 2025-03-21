Кроссовер Renault Espace обновили: названы характеристики и цены

Капот, задние двери и фонари у кроссовера тоже новые. LED-фары входят в перечень стандартного оборудования, за доплату доступна матричная оптика. В гамму цветов кузова, помимо прочих, входит новый серо-голубой Baltic Blue Grey.

В салоне главным новшеством стала панорамная крыша Solarbay площадью почти два квадратных метра - самая большая в линейке Renault. Многослойное стекло состоит из девяти сегментов, управлять прозрачностью которых можно с помощью голосового помощника Google.

Еще одна "фишка", которую Renault применяет впервые, - система распознавания пользователей. Камера "видит" водителей. Как только система распознает пользователя, она подстраивает автомобиль под него, применяя параметры мультимедийной системы, положение зеркал заднего вида и кресел.

Espace построен на платформе CMF-CD. В движение кроссовер приводит гибридная установка на базе 1,2-литрового бензинового турбомотора. Вместе с тяговым электромотором и стартер-генератором он выдает 200 лошадиных сил. Автомобиль разгоняется с места до "сотни" за 8,8 секунды. Расход топлива - 4,8 литра на 100 километров, а общий запас хода достигает 1100 километров.