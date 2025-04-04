Кроссовер Renault Austral обновили: названы двигатели и новые опции

Кроссовер Renault Austral пережил первый рестайлинг. Отныне авто имеет двухэтажную оптику с новым световым рисунком. Также появилась другая решетка радиатора, бампер и капот.

В гамму цветов кузова добавлены два новых оттенка - синий Ultramarine и белый Satin Pearl. По-прежнему доступна двухцветная окраска с черной крышей. Благодаря новым элементам кузова Renault Austral вырос с 4510 мм до 4533 мм в длину и с 1825 мм до 1830 мм в ширину. Высота (1618 мм) и колесная база (2667 мм) не изменились.

Салон почти не изменился, но появились новые передние кресла с усиленной боковой поддержкой. Они обшиты тканью Egée, которая на 98% состоит из переработанных материалов. Другим нововведением стала улучшенная шумоизоляция с дополнительными матами в дверях и под капотом. Снижению уровня шума также способствуют измененная форма боковых зеркал и новые опоры силовых агрегатов.

Также появилась система автоматического распознавания водителя, камеру которой установили на левой передней стойке: система узнает о человеке, который сидит за рулем, и автоматически применяет индивидуальные настройки сиденья, микроклимата и медиасистемы. В Renault уверяют, что все персональные данные не отправляются на серверы, а надежно хранятся в самом автомобиле.

С рестайлингом Renault Austral лишился начальных версий с механической коробкой передач. Они имели трехцилиндровый турбомотор на 1,2 л (130 л.с.). Теперь базовой стала модификация с форсированным турбомотором 1.3 (160 л.с.), 12-вольтовым стартер-генератором и вариатором. На вершине гаммы остался полноценный гибрид Renault Austral E-Tech. Его бензиновый двигатель на 1,2 литра (130 л.с.) работает в паре с тяговым электромотором (70 л.с., 205 Нм). Привод - на передние колеса, пиковая мощность системы - 200 л.с. Продажи обновленных машин в Европе начнутся до конца весны.