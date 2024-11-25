Кроссовер Kia Sportage обновили: раскрыты двигатели и версии

Изменения в облике и интерьере такие же, как у машин корейского производства, отличия сводятся к декору и нюансам комплектации. В американской гамме по-прежнему есть внедорожные версии X-Line (с 19-дюймовыми колесами) и X-Pro (17-дюймовые колеса с шинами BF Goodrich). Интересно, что у бензиновых кроссоверов сохранился традиционный селектор коробки, хотя на других рынках от него уже отказались в пользу "шайбы".

Американская гамма силовых агрегатов не изменилась. Базовой версии принадлежит "атмосферник" на 2,5 литра (190 л.с.) с восьмиступенчатым "автоматом". Гибриды с турбочетверкой 1.6 T-GDI и шестиступенчатым "автоматом" обнаружили новые электромоторы и стали немного мощнее: Sportage HEV теперь имеет 234 л.с. вместо 230, а Sportage PHEV – 272 л.с. вместо 265 л.с. Полный привод – штатное оборудование для PHEV и опция для менее мощных вариантов.

Обновленные кроссоверы прибудут к американским дилерам во втором квартале 2025 года. Тогда станут известны цены. Дорестайлинговые машины на рынке США сейчас стоят от 28 565 долларов.