Кроссовер Hyundai Palisade получил необычно высокую крышу: подробности

Судя по фото, надстройка увеличивает высоту потолка и в то же время пространство и без того просторного салона. Отмечается, что это лишь предсерийная версия, а потому отделка интерьера осталась за кадром.

Высота флагмана благодаря надстройке на крыше увеличилась до 2002 мм - это на 237 мм больше, чем у обычного Hyundai Palisade второго поколения. Длина кузова осталась неизменной и составляет 5060 миллиметров. Еще одна особенность Palisade Highroof - 20-дюймовые колеса с другим дизайном.

Салон пока не показали, но на некоторых кадрах можно заметить большой сенсорный экран для задних пассажиров. Ожидается, что такой кроссовер предложат в шестиместном варианте и в богато укомплектованном четырехместном. Напомним, что вторая генерация Palisade дебютировала в конце прошлого года, и Hyundai уже готовит для него заводской внедорожный вариант XRT.