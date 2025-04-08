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Кроссовер Hyundai Palisade получил необычно высокую крышу: подробности

Фото: Hyundai Palisade получил необычно высокую крышу (пресс-служба компании)
Автор: Константин Широкун

Компания Hyundai официально представила флагманский кроссовер Palisade с высокой крышей. Дебют новинки состоялся на автосалоне Seoul Mobility Show 2025, необычная версия получила приставку Highroof в названии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Motor1.

Судя по фото, надстройка увеличивает высоту потолка и в то же время пространство и без того просторного салона. Отмечается, что это лишь предсерийная версия, а потому отделка интерьера осталась за кадром.

Высота флагмана благодаря надстройке на крыше увеличилась до 2002 мм - это на 237 мм больше, чем у обычного Hyundai Palisade второго поколения. Длина кузова осталась неизменной и составляет 5060 миллиметров. Еще одна особенность Palisade Highroof - 20-дюймовые колеса с другим дизайном.

Салон пока не показали, но на некоторых кадрах можно заметить большой сенсорный экран для задних пассажиров. Ожидается, что такой кроссовер предложат в шестиместном варианте и в богато укомплектованном четырехместном. Напомним, что вторая генерация Palisade дебютировала в конце прошлого года, и Hyundai уже готовит для него заводской внедорожный вариант XRT.

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