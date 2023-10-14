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Кросби заткнул рот Овечкину дублем и привел "Питтсбург" к первой победе в сезоне НХЛ

Фото: Сидни Кросби стал центральной фигурой поединка (facebook.com/penguins)
Автор: Антон Федорцив

В центральном противостоянии вечера Национальной хоккейной лиги "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби разбили "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

 

В Вашингтон "пингвины" приехали после неожиданного домашнего поражения от "Чикаго" (2:4). В свою очередь столичная команда дебютировала в сезоне противостоянием с "Питтсбургом" на собственном льду.

Правда, борьбы не получилась. После безголевого первого периода гости принялись за дело во второй 20-минутке. "Пингвинз" шокировали "Кэпиталз" двумя голами в стартовые пять минут. Начал избиение хозяев Малкин, который перед воротами воспользовался передачей Ракеля.

Дальше же на первый план вышел Кросби. Лидер "Питтсбурга" оформил дубль, дважды оказавшись в роли финишера комбинаций с участием Малкина и Генцела. Сначала он из "пятака" протолкнул шайбу за линию в затяжной атаке гостей в большинстве. А потом классно сыграл на добивании справа от ворот.

Добил "Вашингтон" Смит с передачи Малкина. Достойного ответа у Овечкина и компании на шайбы "Питтсбурга" не нашлось. В другом поединке вечера "Аризона" в серии буллитов обыграла "Нью-Джерси" (4:3 Б).

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