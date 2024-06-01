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В Кропивницком раздался взрыв

Кропивницкий, Суббота 01 июня 2024 14:36
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В Кропивницком раздался взрыв Фото: в Кропивницком раздался взрыв 1 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

1 июня в Кропивницком случился взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media, Telegram главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

"В Кропивницком прогремел взрыв", - говорится в сообщении suspilne.media.

Чуть позже глава ОВА Андрей Райкович сообщил, что после звуков взрыва в Кропивницком районе предварительно - без чрезвычайных событий. Он также попросил не игнорировать тревогу.

Воздушная тревога в Украине

Около 14:00 в части регионов Украины была объявлена тревога. "Красными" из-за угрозы стали Кировоградская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Харьковская, Донецкая и Днепропетровская области.

В Кропивницком раздался взрыв

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о ракете из Херсона в северо-западном направлении, в частности, в направлении Кропивницкого.

Отметим, что ранее 1 июня тревогу объявляли по всей Украине из-за взлета МиГ-31К. Также около 12:00 тревогу объявляли в части регионов страны. Тогда сообщалось о взрыве в Николаеве.

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