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В Кропивницком раздался взрыв

Фото: в Кропивницком раздался взрыв 12 февраля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Кропивницком раздался взрыв 12 февраля. На момент взрыва в области была объявлена тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media, карту тревог, Воздушные силы ВСУ, Telegram главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

"В Кропивницком слышен звук взрыва", - говорится в сообщении suspilne.media.

Последствия взрыва

Позже глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович рассказал о последствиях атаки РФ.

"После взрыва в Кропивницком районе - без пострадавших и разрушений", - отметил он.

Воздушная тревога в Украине

В 15:15 в части регионов Украины была объявлена воздушная тревога. В "красный список" попали: Черкасская, Кировоградская, Николаевская, Днепропетровская и Донецкая области.

При этом в Воздушных силах предупреждали о ракетной опасности.

"Ракета на Кировоградскую область", - писали военные в Telegram.

Но уже в 15:23, буквально через несколько минут после взрыва, тревогу отменили в Кировоградской области, а уже в 15:26 во всех, кроме Донецкой. 

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Кропивницкийвибухи