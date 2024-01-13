В Кропивницком были слышны звуки взрывов

В Воздушных силах ВСУ призвали жителей города до окончания воздушной тревоги оставаться в укрытиях.

Воздушная тревога 13 января

Российские войска сегодня рано утром, 13 января, предприняли очередную попытку массированного ракетного удара по территории Украины. По данным Воздушных сил ВСУ, войска РФ выпустили по территории страны крылатые ракеты с бомбардировщиков Ту-95. Пуски производились из района Каспийского моря.

Позже в Воздушных силах сообщалось о взлетах МиГ-31 и Ту-22, которые также могут нести ракетное вооружение для ударов по украинским городам.

Также сегодня, 13 января, рано утром взрывы были слышны в Днепре во время воздушной тревоги.