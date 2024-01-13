RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Кропивницком были слышны звуки взрывов

Фото: в Кропивницком были слышны звуки взрывов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Кропивницком были слышны звуки взрывов сегодня рано утром, 13 января. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

В Воздушных силах ВСУ призвали жителей города до окончания воздушной тревоги оставаться в укрытиях.

Воздушная тревога 13 января

Российские войска сегодня рано утром, 13 января, предприняли очередную попытку массированного ракетного удара по территории Украины. По данным Воздушных сил ВСУ, войска РФ выпустили по территории страны крылатые ракеты с бомбардировщиков Ту-95. Пуски производились из района Каспийского моря.

Позже в Воздушных силах сообщалось о взлетах МиГ-31 и Ту-22, которые также могут нести ракетное вооружение для ударов по украинским городам.

Также сегодня, 13 января, рано утром взрывы были слышны в Днепре во время воздушной тревоги. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КропивницкийвибухиВторжение России в Украину