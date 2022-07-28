У Кропивницькому пролунали вибухи під час повітряної тривоги

У Кропивницькому сьогодні, 28 липня, пролунали вибухи. В області була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Оновлено 12:52. Ракетний удар по Кропивницькому підтвердив голова Кіровоградської ОДА Андрій Райкович
"Ракетний удар по Кропивницькому! Відповідні служби вже працюють. Категорично прошу усіх залишатись в укриттях до завершення тривоги! Настійливо прошу не публікувати жодної інформації", - написав він у соцмережі.
Всі подробиці згодом.
"У Кропивницькому було чутно звуки двох вибухів", - йдеться у повідомленні.
Глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у своєму Telegram-каналі закликав жителів залишатися в укриттях.
"Шановні земляки. Обстановка неспокійна. Залишайтесь в укриттях. Подробиці згодом", - написав він.
Варто зазначити, що о 12:21 в Кіровоградській області оголосили повітряну тривогу.
Фото: карта повітряних тривог (скріншот alerts.in.ua)
Нагадаємо, сьогодні окупанти завдали ракетного удару по Київській області. Ворожі ракети влучили у військову частину.
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