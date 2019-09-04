У Кропивницькому на мітингу вимагали звільнення податківця Афоніна

Фото: акція протесту (з відкритих джерел)

Учасники мітингу заявили, що Афонін "кошмарить" бізнес

У Кропивницькому співробітники ТОВ "Кіровоградпостач", "Титан-Кіровоград", ТОВ "Прогрес-2010" на акції протесту вимагали звільнення першого заступника начальника ДФС в Кіровоградській області Дмитра Афоніна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Як заявили учасники мітингу, Афонін "кошмарив" кожне з підприємств. Наприклад, за їх словами, в результаті вимагання фіскалів на "Кіровоградпостачі" довелося звільнити вже 100 співробітників, а на підприємстві "Прогрес – 2010" два цехи пішли у вимушену відпустку.

За словами протестувальників, на "Кіровоградпостачі" під час обшуків ніяк не вдавалося знайти "ліву" печатку, тому вирішили звинуватити компанію в виготовленні спирту замість омивача і вилучити обладнання. При цьому експертиза це спростувала.

Активісти також стверджують, що майно "Титан-Кіровоград" заарештували в рамках чужого кримінального провадження. Фіскали спочатку заарештували 8 тонн пального, яке нібито не відповідало ДЕСТу. Коли експертиза це спростувала, ресурс компанії повернули, але тільки "на паперах". Більше того, частина дизпалива – 2 тонни –зникла, хоча воно було під цілодобовим наглядом саме Афоніна, стверджують протестувальники.

"На фірму "Титан" безпідставно було порушено кримінальну справу. Завдяки тому, що ми звернулися в раду бізнес-омбудсмена, нашу кримінальну справу було закрито. Пройшов рік і відкрили справу по підприємству, до якого ми зовсім не маємо відношення. Нас залучили туди і заарештували наше майно", - розповіла передісторію директор ТОВ "Титан-Кіровоград" Тетяна Радіонова.

Учасники акції чекають приїзду в Кропивницький президента Володимира Зеленського, щоб розповісти про тиск на підприємства.