В шаге от повышения. Что будет с налогами в октябре и кому придется платить больше

Повышение налогов ожидает украинцев с 1 октября 2024 года в основном за счет военного сбора. При условии, что изменения поддержит Верховная Рада во втором чтении и подпишет президент.

РБК-Украина рассказывает, что предлагает законопроект №11416-д , насколько вырастут налоги и кому придется платить больше.

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Законопроект об особенностях налогообложения на период военного положения был принят за основу 17 сентября. Ожидается, что до середины октября Рада проголосует его во втором чтении. Но не зависимо от даты, согласно тексту документа, новые налоговые нормы начнут действовать с 1 октября, то есть вводятся "задним числом".

От 1% до 5%: что ждет физлиц-предпринимателей

Для физических лиц-предпринимателей на едином налоге вводится военный сбор. Но его размер отличается в зависимости от группы.

Военный сбор для ФОП I, II и IV групп планируется на уровне 10% от одной минимальной заработной платы по состоянию на 1 января отчетного года. То есть в размере 710 гривен в 2024 году и 800 гривен в 2025 году (минимальная зарплата в 8000 гривен действует с 1 апреля 2024-го и будет закреплена в бюджете на 2025-й).

Согласно проекту бюджета-2025, физлица-предприниматели снова будут обязаны платить единый социальный взнос (ЕСВ) в размере 22% от минималки. Но если, например, ФОП I группы решит заплатить ЕСВ в 2024 году, то общая налоговая нагрузка за IV квартал будет выглядеть следующим образом:

ЕСВ (1760х3) + единый налог (302,8х3) + военный сбор (710х3) = 8318,4 гривен

Сейчас без военного сбора эта сумма составляет 6188,4 гривен. Но по факту может быть гораздо меньше, поскольку до конца года ЕСВ платить необязательно. Ставка единого налога в 302,8 гривен в месяц для ФОП на 1 группе - это 10% от прожиточного минимума.

Для ФОП на III группе вводится военный сбор 1% от суммы дохода. То есть с 1 октября с каждой полученной 1000 гривен придется дополнительно заплатить 10 гривен. Сейчас предприниматели этой группы платят единый налог 5% от дохода (или 50 гривен с каждой полученной 1000 гривен).

Увеличится ставка военного сбора для физлиц-предпринимателей на общей системе налогообложения и самозанятых лиц. Они должны будут платить 5% от чистого дохода, а не 1,5% как сейчас.

Так как правила по военному сбору для ФОП начнут действовать с 1 октября, впервые I, II, и IV группы должны уплатить авансовый взнос не позднее 20 октября. III группа - по результатам отчетности за квартал (в течение 40 дней после окончания отчетного квартала). Сумму уплаченного сбора нужно будет отразить в декларации по единому налогу для соответствующей группы. Речь об отдельной отчетности не идет.

Военный сбор для юрлиц на "упрощенке". Будет или нет?

Военный сбор также вводится для юридических лиц на упрощенной системе III группы. По новым правилам они должны будут платить сбор, как налоговые агенты за работников и других лиц, кроме самозанятых, которым выплачивают дохода, а также отдельно самим за себя.

Ставка военного сбора - 1%. А начислять его будут по правилам начисления единого налога. При этом с 1 января 2025 года их обяжут подавать ежемесячную отчетность по военному сбору, ЕСВ и налогу на доходы физлиц (НДФЛ). Первый отчет необходимо подать до 20 февраля 2025-го.

Впервые за себя юридические лица на III группе будут платить военный сбор по итогам отчетности за IV квартал 2024 года (не позднее 19 февраля 2025-го). Отдельного отчета по этому сбору за себя не будет - информация должна отражаться в декларации по единому налогу.

И хотя законопроект №11416-д содержит данную норму, не факт, что она останется. По крайней мере глава профильного комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев еще в августе говорил, что 1%-й сбор для юрлиц по единому налогу III группы решили убрать.

Военный сбор с заработных плат. Как изменится и кто заплатит

Как и сейчас военный сбор будет уплачиваться с заработных плат наемных работников. Но с 1 октября уже по ставке 5%, а не 1,5%. Повышение более чем в три раза.

Хотя по факту военный сбор уплачивает работодатель, и придется платить на 3,5% больше. Вероятно, чтобы сохранить текущий уровень выплат "на руки" при финансовой возможности работодателю придется на те же 3,5% поднимать зарплаты.

В общей сложности налоговые отчисления от зарплаты составят 23%, а не 19,5%. Величина налога на доходы физических лиц (НДФЛ) остается прежней на уровне 18%. Кроме того, не меняется размер ЕСВ (22%), который платит работодатель из фонда оплаты труда.

Поэтому если сейчас с каждой начисленной 1 тысячи гривен заработной платы наемного работника в виде налогов снимается 195 гривен (18% НДФЛ + 1,5% военный сбор), то со следующего месяца будет уплачиваться 230 гривен (18% НДФЛ + 5% военный сбор).

Какие будут ставки налога на прибыль банков

Запланированы значительные изменения в ставках налога на прибыль для банков и финансовых учреждений. Для банков ставка налога будет установлена ​​на уровне 50%, для небанковских учреждений - 25%.

Против повышения налога на прибыль для банков выступали Минфин, Нацбанк и МВФ. Перед первым голосованием 3 сентября это норму убрали из законопроекта, но после провала вернули и в итоге в первом чтении налог был поддержан.

Пока непонятно, повлияет ли этот налог на прибыль, который, безусловно, сократит доходы банков, на рядовых украинцев. Вероятно, могут измениться тарифные сетки, размер комиссий, проценты по кредитам и депозитам. Однако напрямую на размер уплачиваемых клиентами налогов это не повлияет.

Что касается депозитов, то повышенная ставка военного сбора будет действовать и на процентные доходы по вкладам. Если сейчас такой доход облагается налогом в 19,5%, то с октября он увеличится до 23%.

Что с авансовыми платежами для АЗС

Для предприятий в розничной торговле топливом (автозаправочные станции) устанавливаются авансовые взносы по налогу на прибыль.

Исходя из документа, речь идет о ежемесячных платежах в размере от 30 до 80 тысяч гривен в зависимости от двух факторов: типом топлива и наличия магазина при АЗС.

Например, если продается только автомобильный газ, то аванс составит 30 тысяч гривен. Если автогаз составляет 50% или больше от общего объема продаваемого топлива, то 45 тысяч гривен. Если продается более двух видов топлива, то 60 тысяч гривен. Для АЗС с магазином, в котором продается табак или алкоголь, от 40 до 80 тысяч в зависимости от конкретной ситуации.

С одной стороны, внедрение такой формы налогообложения АЗС обеспечит контролируемый поток налоговых поступлений в бюджет. С другой - возможно, повлияет на рост цен на автогаз, бензин и дизтопливо. На данный момент конечный эффект прогнозировать трудно.

Хотя есть и другие риски для АЗС. В проекте прописано, что превышение сумм авансовых платежей не переносится на следующий период и не подлежит возврату как излишне или ошибочно уплаченные обязательства. А также не может быть зачтено в счет других налогов и сборов.

От каких инициатив Кабмина в итоге отказались

Отметим, повышение налогов могло быть еще более масштабным, но в доработанном законопроекте убрали несколько норм, которые предлагал Кабинет министров в начальной версии.

В частности, было решено исключить военный сбор для ювелирных магазинов в размере 30% от продаж; для операторов мобильной связи в размере 5% от стоимости услуг; для ФОП на IV группе в размере 1% от доходов.

Также в доработанный проект не вошел военный сбор 15% от стоимости автомобиля (с первой регистрацией в Украине), 5% от стоимости банковских металлов и 5% с продажи недвижимости (независимо от того, первая ли это продажа в отчетном году).

Обсуждалось возможное повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на 2-3% с нынешних 20%. Но в итоге этой нормы нет в налоговой инициативе. Как и нормы о нулевом беспошлинном пороге на покупки в зарубежных интернет-магазинах. Хотя окончательно от идеи не отказались, и налог на посылки могут ввести отдельным законопроектом.

Отдельным законом также может быть введен акциз на газированные напитки с содержанием сахара и сахара заменителей. Такой сбор со сладкой воды в размере 0,1 евро за 1 литр был в правительственных предложениях, но от него решили отказаться.