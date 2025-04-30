В шаге от сделки: что происходит на переговорах Украины и США по недрам

Главное:

Кто был инициатором соглашения о недрах между Украиной и США?

Как менялась позиция Белого дома по соглашению?

Почему Украина отказалась подписать первый вариант?

Какие финальные условия согласовали стороны?

Когда сделка может вступить в силу?

Хронология переговорного процесса

Возможность сотрудничества в сфере полезных ископаемых Украина и США обсуждали с осени прошлого года. Это был один из вопросов на встрече в Нью-Йорке украинского президента Владимира Зеленского с тогда еще кандидатом в президенты Штатов Дональдом Трампом в сентябре 2024.

Соглашение о недрах – один из пунктов "плана победы"

В середине октября 2024 Зеленский представил "план победы", в котором впервые прозвучала идея соглашения о недрах.

Как отмечалось в четвертом пункте плана, Украина обладает природными ресурсами на триллионы долларов (уран, титан, литий, графит и другие критически важные металлы). Эти ресурсы являются потенциалом экономического роста для Украины и ее партнеров, и одновременно одной из "захватнических целей" России использование этих ресурсов.

Поэтому Киев выступил с предложением подписать соглашения с ЕС и США о совместной защите и инвестировании в добычу и использование этих ресурсов.

Первый вариант сделки от США

Со стороны США первые заявления о перспективах заключения соглашения начали раздаваться после вступления в должность президента Дональда Трампа.

В начале февраля 2025 глава Белого дома рассказал о намерении договориться с Киевом о соглашении, которое бы обеспечило доступ США к редкоземельным металлам Украины.

Трамп сказал, что таким образом хочет "возместить" оказанную Киеву помощь, объем которой, по его словам, якобы составляет "500 млрд долларов".

12 февраля 2025 министр финансов США Скотт Бессент приехал в Киев с первым проектом соглашения. В нем предлагалось создать инвестиционный фонд восстановления, 50% взносов которого должна вносить Украина из своих будущих налогов от добычи полезных ископаемых.

Фото: министр финансов США Скотт Бессент привез в Киев первый вариант соглашения об ископаемых (GettyImages)

Финансовые обязательства США не были подробно прописаны. Фонд должен был направлять средства в восстановление Украины по крайней мере раз в год, при этом все другие инвестиции могли осуществляться необязательно в Украину.

Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение, подчеркнув, что Украина хочет взаимовыгодного партнерства и гарантий безопасности, о чем не упоминалось в проекте соглашения США.

В Вашингтоне назвали решение Киева "недальновидным". При этом обсуждения продолжились и украинская сторона передала Штатам свой вариант соглашения.

Ссора в Овальном кабинете

28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом. Анонсировалось, что во время визита Украина и США подпишут рамочное соглашение об ископаемых, после чего стороны приступят к работе над финальным соглашением с деталями об инвестиционном фонде.

Однако этого не произошло. Общение президентов в Овальном кабинете переросло в публичный спор. Основные разногласия касались защиты украинских интересов и гарантий безопасности. Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом, а подписание соглашения было отложено.

Вскоре после перепалки в Овальном кабинете Штаты предложили Киеву перейти от рамочного соглашения сразу к полноценному.

Согласно тексту нового проекта соглашения, который появился в публичном пространстве, выдвинутые Вашингтоном условия были крайне невыгодными для Украины.

Фото: Зеленский и Трамп поспорили в Овальном кабинете относительно гарантий безопасности для Украины (GettyImages)

Предполагалось, что США будут иметь большинство голосов в правлении инвестиционного фонда, средства от него будут конвертироваться в доллары и выводиться за границу. К тому же американская сторона должна была первой извлекать выгоду от работы фонда.

Возобновление переговоров и Меморандум по соглашению

Переговорный процесс по соглашению о недрах активизировался в начале этого месяца. В США 11-12 апреля прошли технические переговоры между Вашингтоном и Киевом.

Затем в украинском правительстве рассказали о важном прогрессе в переговорах с США. 18 апреля стороны подписали "Меморандум о намерении между правительством США и правительством Украины по завершению официального Соглашения об экономическом партнерстве и Фонде инвестиций в восстановление".

Ключевые пункты:

признание вклада Украины в укрепление международной безопасности через добровольный отказ от ядерного оружия;

подчеркивается стремление США инвестировать вместе с Украиной в "свободную, суверенную и безопасную" страну.

США уважают обязательства Украины, связанные с вступлением в ЕС или соглашениями с международными финансовыми учреждениями и другими официальными кредиторами.

Таким образом, документ засвидетельствовал намерение сторон финализировать соглашение об экономическом партнерстве, предусматривающее создание фонда инвестиций в восстановление Украины.

Однако Меморандум является лишь предварительным этапом перед заключением основного соглашения, поэтому не предусматривал обязательств Украины и США по ископаемым или другим экономическим действиям.

Неделю спустя после подписания Меморандума премьер-министр Денис Шмыгаль отправился в США и встретился с министром финансов Скоттом Бессентом для финализации условий соглашения перед подписанием.

Фото: встреча Дениса Шмыгаля и Скотта Бессента в Вашингтоне (t.me/Denys_Smyhal)

Что известно об условиях сделки

Текст проекта соглашения официально не обнародовался. Однако западные СМИ со ссылкой на источники в Белом доме пишут о будущих договоренностях США и Украины следующее:

Соглашение будет включать все минеральные ресурсы Украины , включая нефть, газ и основные энергетические активы;

, включая нефть, газ и основные энергетические активы; США стремятся получить право первого предложения на инвестиции в крупные инфраструктурные проекты;

в крупные инфраструктурные проекты; Украина настаивает, чтобы соглашение не противоречило его курсу на евроинтеграцию и не подрывало суверенитет ;

; Создание Фонда инвестиций в восстановление предполагает привлечение крупных американских инвестиций для модернизации инфраструктуры и экономики.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в ходе переговоров Вашингтон отказался от требования включить в соглашение десятки миллиардов долларов, уже предоставленных с начала российского вторжения.

США согласились, что в качестве вклада в фонд будет учитываться только будущая военная помощь, которую будут оказывать Украине после подписания соглашения.

"Соглашение о недрах с США будет абсолютно партнерским: инвестиционный фонд будет иметь 50/50 доли управления и наполнения. Взносы будут осуществляться в денежной форме, а американская сторона сможет причислять новую военную помощь как вклад в фонд", – рассказал Шмыгаль.

По его словам, в рамках соглашения Украина сохраняет за собой контроль над всеми ресурсами, недрами и инфраструктурой и вносит только вклад из новых лицензий на полезные ископаемые.

Как отметил премьер, фонд должен инвестировать в развитие Украины в течение 10 лет. Это могут быть как капитальные инвестиции, так и выкупы украинской продукции по принципу take or pay. В соглашении прописаны нулевые пошлины для США и Украины.

Кроме того, американская сторона берет на себя обязательство привлекать других международных партнеров. К тому же, соглашение не противоречит вступлению Украины в Евросоюз.

Президент Украины Владимир Зеленский также поделился деталями соглашения с США. По словам главы государства, новое соглашение стало "сильнее" и "равноправнее".

"Документ стал значительно сильнее – равноправным – и может стать выгодным для обоих наших народов: и для Украины, и для Америки. Я хочу поблагодарить прежде всего наши команды", – заявил Зеленский.

Когда могут подписать соглашение и оно вступит в силу

О возможном подписании сделки о недрах 30 апреля сообщили РБК-Украина проинформированные источники.

По словам собеседников издания, первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко находится в Вашингтоне для подписания документа после согласования последних технических деталей.

Премьер-министр Денис Шмыгаль также заявил, что соглашение могут подписать в ближайшие сутки.

Правительство уже согласовало принципиальные моменты, и все необходимые согласования основных министерств получены. По словам главы Кабмина, Украина технически готова к подписанию соглашения, как только будет окончательная информация от американских коллег.

"Как только будут доработаны все детали, в ближайшее время, я надеюсь в ближайшие сутки соглашение будет подписано", – спрогнозировал Шмыгаль.

Премьер добавил, что после подписания соглашения с США предусмотрено подписание еще двух технических соглашений, касающихся создания фонда и его финансирования.

Также следует отметить, что для вступления в силу соглашение о недрах между Украиной и США должно быть ратифицировано Верховной радой.

Как заявил Денис Шмыгаль, консультации по ратификации документа начнутся в парламенте уже 1 мая.

В то же время, как стало известно вечером 30 мая из публикации Financial Times, подписание соглашения между Украиной и США снова оказалось под угрозой срыва.

Издание написало, что во время полета самолета с первым вицепремьером Юлией Свириденко в США, представители американского министра финансов Скотта Бессента предупредили ее, что она должна быть готова подписать все соглашения или вернуться домой.

По данным FT, Вашингтон хочет одновременно подписать рамочную сделку и отдельное соглашение по инвестиционному фонду, который будет управлять доходами от добычи полезных ископаемых.

Источник, осведомленный с позицией США, указал, что переговоры затянулись, поскольку Украина якобы пыталась "пересмотреть условия" документа, согласованные ранее.

Украинские источники, в свою очередь, заявили, что информация США неточна, объяснив, что Киев не может подписать оба документа сразу. Поскольку соглашение о фонде должно быть ратифицировано парламентом перед подписанием.

При подготовке использовались: публикации Bloomberg, Financial Times, New York Times, заявления президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.