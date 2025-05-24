Шаг к доверию: Эрдоган приветствовал обмен пленными между РФ и Украиной

Президент Турции Рэджеп Тайип Эрдоган провел встречу с премьер-министром Испании Педром Санчесом. Стороны обсудили ряд вопросов, включая войну в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Управления по связям при президенте Турецкой Республики.
В ходе встречи Эрдоган заявил, что Турция продолжает прилагать усилия по прекращению российско-украинской войны. Он отметил, что такие вопросы, как обмен пленными, который Украина и РФ обсуждали на переговорах в Стамбуле, Турция рассматривает как важный шаг по укреплению доверия. Также он добавил, что нельзя упускать возможность положить конец войне.
По ходу встречи Эрдоган и Санчес обсудили двухсторонние отношения между их странами, а также региональные и глобальные вопросы.
Глава турецкого государства заявил, что усилия по увеличению объема торговли между Турцией и Испанией продолжаются, и обе страны продолжат стремится к развитию сотрудничества во многих сферах, особенно в оборонной промышленности и транспорте.
По его словам, Испания "продемонстрировала решительную и честную позицию в отношении геноцида Израиля в секторе Газа", а приоритетом Турции является доставка гуманитарной помощи в анклав. Также Эрдоган выразил уверенность, что "угнетение в Палестина прекратиться в результате совместных действий".
Кроме того, турецкий лидер высказался о ЕС. Он подчеркнул, что Турция не отступает от своей цели вступить в блок, и добавил, что от Евросоюза ожидаются конструктивные шаги для активизации процесса членства.
Напомним, что 16 мая Украина и Россия провели в Стамбуле прямые переговоры по прекращению войны. Одним из результатов встречи стала договоренность об обмене пленными в формате 1000 на 1000.
Процесс происходит в несколько этапов и вчера, 23 мая, состоялся первый обмен. В частности, стороны передали по 390 человек - по 270 военных и 120 гражданских.
Сегодня состоялся второй день обмена. На этот раз домой в Украину вернулись 307 защитников нашей страны. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за два дня уже вернули 697 человек и завтра ожидается продолжение.
Подробнее о сегодняшнем и вчерашнем обмене - читайте в материале РБК-Украина.
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