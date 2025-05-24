Шаг к доверию: Эрдоган приветствовал обмен пленными между РФ и Украиной

В ходе встречи Эрдоган заявил, что Турция продолжает прилагать усилия по прекращению российско-украинской войны. Он отметил, что такие вопросы, как обмен пленными, который Украина и РФ обсуждали на переговорах в Стамбуле, Турция рассматривает как важный шаг по укреплению доверия. Также он добавил, что нельзя упускать возможность положить конец войне.

О чем еще говорили Турция и Испания

По ходу встречи Эрдоган и Санчес обсудили двухсторонние отношения между их странами, а также региональные и глобальные вопросы.

Глава турецкого государства заявил, что усилия по увеличению объема торговли между Турцией и Испанией продолжаются, и обе страны продолжат стремится к развитию сотрудничества во многих сферах, особенно в оборонной промышленности и транспорте.

По его словам, Испания "продемонстрировала решительную и честную позицию в отношении геноцида Израиля в секторе Газа", а приоритетом Турции является доставка гуманитарной помощи в анклав. Также Эрдоган выразил уверенность, что "угнетение в Палестина прекратиться в результате совместных действий".

Кроме того, турецкий лидер высказался о ЕС. Он подчеркнул, что Турция не отступает от своей цели вступить в блок, и добавил, что от Евросоюза ожидаются конструктивные шаги для активизации процесса членства.