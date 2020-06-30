Через кризу роботу можуть втратити до 800 млн людей

Фото: дерев'яні фігурки людей (freepik)

За перше півріччя роботу втратили близько 400 млн осіб

У Міжнародній організації праці (МОП) спрогнозували три сценарії розвитку подій у сфері зайнятості. Найгірший з них передбачає, що у другій половині 2020 року роботу можуть втратити ще близько 340 млн жителів планети на додачу до 400 млн безробітних за перше півріччя.

Про це йдеться у звіті МОП.

У доповіді наголошується, що наслідки від коронакризи в першій половині року значно перевищили прогнози експертів. Так, у другому кварталі 2020 року скоротилося близько 400 млн робочих місць на повний робочий день (якщо брати 48-годинний робочий тиждень). Тоді як травневі прогнози передбачали втрату 305 млн робочих місць.

У регіональному розрізі втрата робочого часу у другому кварталі припала на: Америку (18,3%), Європу та Центральну Азію (13,9%), Азіатсько-Тихоокеанський регіон (13,5%), Арабські держави (13,2%) і Африку (12,1%).

Згідно з новими прогнозами, подальша ситуація (друга половина 2020 року) може мати три шляхи розвитку:

Оптимістичний . Діяльність працівників відновитися швидко, значно підвищуючи сукупний попит і створення робочих місць. При такому сценарії можлива втрата 34 млн робочих місць.

. Діяльність працівників відновитися швидко, значно підвищуючи сукупний попит і створення робочих місць. При такому сценарії можлива Базовий . Поступове пожвавлення економічної активності у відповідності з існуючими прогнозами, зняття обмежень для роботи в офісах і відновлення споживання та інвестицій. Втрата 140 млн штатних робочих місць .

. Поступове пожвавлення економічної активності у відповідності з існуючими прогнозами, зняття обмежень для роботи в офісах і відновлення споживання та інвестицій. . Песимістичний. Друга хвиля коронавірусу, повернення обмежень, які значно сповільнюють відновлення економік. Втрата 340 млн робочих місць.

Нагадаємо, в Індії через коронакризу роботу втратили понад 120 млн осіб.

Десятки мільйонів безробітних фіксують у Сполучених Штатах Америки.

За даними Держстату, в початку 2020 року без роботи в Україні було 1,5 млн осіб.

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Автор: Роман Калиниченко