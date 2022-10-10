Кризис в сфере психического здоровья в Украине может повлиять на будущие поколения

За восемь месяцев войны в Украине ВОЗ были подтверждены около 600 атак на систему здравоохранения, в результате которых были повреждены или уничтожены больницы и другие объекты критической инфраструктуры.

Впрочем, постройки можно отреставрировать или отстроить. Автомобили скорой помощи и резервуары для кислорода можно заменить. Медицинские запасы можно восполнить. В то же время влияние войны на жизнь людей намного более существенно. По предварительным данным, на момент написания этой статьи в Украине погибли 6 114 гражданских лиц, среди погибших есть и работники здравоохранения и в том числе 390 детей (речь идет только об уже подтвержденных случаях, - ред.)

Около 7 миллионов человек стали внутренне перемещенными лицами, еще 7,4 миллиона были вынуждены покинуть страну как беженцы. Однако, вероятно, самым разрушительным следствием войны стало ее влияние на психическое здоровье людей на уровне, невиданном в Европе со времен Второй мировой войны.

По состоянию на сегодняшний день почти 10 миллионов людей имеют риск возникновения таких психических расстройств, как острый стресс, тревога, депрессия, злоупотребление психоактивными веществами и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

По глобальным оценкам, в условиях конфликта каждый пятый человек испытывает проблемы с психическим здоровьем. Ситуация в Украине – не исключение. Приблизительно 22% населения пострадавших от войны регионов в течение следующих 10 лет, предположительно, столкнутся с проблемами с психическим здоровьем; из них у каждого десятого человека может развиться психическое состояние средней тяжести или тяжелое психическое состояние, такое как депрессия с суицидальным поведением или психоз.

В то же время у людей с состоянием психического здоровья, которые раньше получали услуги по охране психического здоровья и социальные услуги, возникают дополнительные проблемы с доступом к необходимой им помощи.

Острее всего эти проблемы стоят в регионах, наиболее пострадавших от войны; впрочем, у населения относительно более безопасных частей страны могут также возникать такие проблемы, как тревожность, печаль, проблемы со сном, общая слабость, злоба или соматические симптомы неизвестной этиологии. Все это – нормальные реакции на ненормальную ситуацию, и у большинства людей эти симптомы со временем исчезают, особенно если они могут удовлетворить собственные базовые потребности и получить доступ к социальной поддержке, что также проблематично.

Еще до войны Украина запустила амбициозный процесс реформирования сферы здравоохранения, который, в частности, охватывал меры по укреплению услуг по охране психического здоровья. Благодаря фундаменту, заложенному в то время, расширенная система охраны психического здоровья смогла достаточно быстро отреагировать на текущую чрезвычайную ситуацию.

Впрочем, система находится под сильным давлением из-за чрезвычайного спроса. В связи с этим правительство совместно с более чем 200 партнерами на местах стремительно увеличило объем инвестиций в сферу охраны психического здоровья и психосоциальной поддержки и масштабировало предоставление соответствующих услуг как на национальном, так и – что важнее – на местном уровне и уровне общин.

В условиях войны народ Украины демонстрирует чрезвычайную устойчивость. Нам необходимо помогать украинцам учиться руководить собственным стрессом и поддерживать друг друга, а также обеспечивать доступ к безопасным и доказательным услугам для людей, у которых развиваются психические расстройства. Также существует потребность в масштабировании психологических вмешательств и клинического ведения пациентов с состояниями психического здоровья.

В рамках Программы действий по устранению пробелов в сфере психического здоровья (mhGAP) были введены клинические протоколы для неспециализированного звена, например для работников первичной медицинской помощи, с использованием которых семейные врачи и медицинские сестры/братья могут выявлять распространенные состояния психического здоровья, в частности состояния, связанные со стрессом, и ведение пациентов с такими состояниями. Для оказания помощи в сложных случаях в 2016 году в Украине были созданы мобильные мультидисциплинарные команды, работающие на базе общин, оказавшихся чрезвычайно ценными во время войны.

Для диаспоры украинских беженцев во многих странах услуги по охране психического здоровья предоставляются в сотрудничестве с правительствами принявших их стран и партнерами. Также следует отметить, что важной составляющей в сфере здравоохранения является благосостояние людей, работающих непосредственно с пациентами, ведь сегодня на военные вызовы в Украине вынуждены реагировать врачи и социальные работники, которые и так страдали профессиональным выгоранием из-за борьбы с пандемией COVID- 19.

Иногда бывает очень сложно найти хорошие новости среди мрачных заголовков об Украине. Впрочем, нас искренне вдохновляет устойчивость, продемонстрированная украинской системой здравоохранения за все это время. Она выдерживает все испытания, в частности, сохраняет акцент на сфере охраны психического здоровья, которая слишком часто остается без внимания даже во время кризисов.

Реагирование правительства Украины на нужды населения в сфере здравоохранения под эгидой первой леди Украины и в сотрудничестве с партнерами является примером для всего Европейского региона ВОЗ. Кроме того, мы хотим выразить нашу благодарность многочисленным общественным организациям и гуманитарным партнерам, оказывающим поддержку в сфере охраны психического здоровья по всей стране, в частности, на недавно освобожденных территориях.

Украина решительно настроена не только восстановить поврежденные механизмы и инфраструктуру в сфере здравоохранения, но и сделать их более рациональными и совершенными. Благодаря этим титаническим усилиям, развитие системы охраны психического здоровья в Украине будет продолжаться как несмотря, так и из-за войны войны.

Правительство и народ Украины знают, насколько важна охрана психического здоровья для индивидуального и национального восстановления, и в частности для благосостояния будущих поколений. И мы непременно поможем им добиться успеха в этой сфере!