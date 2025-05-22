Кризис Nissan: спасти компанию может крупнейший автопроизводитель в мире

По данным японских СМИ, Toyota готова поддержать одного из главных конкурентов. Какую именно поддержку предложила Toyota, неизвестно. Ни Nissan, ни Toyota информацию о февральских переговорах не подтвердили.

Однако такой шаг со стороны Toyota выглядит логично: аналитики считают, что автогигант вряд ли упустит возможность воспользоваться шаткой позицией конкурента. Это рифмуется с поведением Toyota на протяжении многих лет.

Так, почти 60 лет назад она приобрела 0,22 процента акций Daihatsu и постепенно наращивала свою долю, пока окончательно не поглотила компанию в 2016 году. Кроме того, Toyota владеет 20 процентами акций Subaru, пятью процентами Suzuki и Mazda.

Nissan же по-прежнему открыт для новых предложений, но его главная цель в ближайшее время - решение фундаментальных внутренних проблем. Согласно плану, озвученному топ-менеджментом компании, бренд ждет радикальное преобразование за счет сокращения как мощностей, так и персонала. Nissan уволит около 20 тысяч сотрудников, закроет семь из 17 заводов по всему миру, сократит количество используемых платформ и упростит производство запчастей.