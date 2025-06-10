Кризис на энергорынке постоянно углубляется из-за долгов, - нардеп

"Я констатирую, так же, кстати, как и зал парламентский, который поддержал отчет временной следственной комиссии, и коллеги из временной следственной комиссии, что у нас в энергетике создался огромный коллапс и законодательный, и управленческий", - подчеркнул депутат.

По его убеждению, действующее законодательство в энергетике и коммунальной сфере практически не работает, что лишь усугубляет проблемы и оставляет потребителей без реальной защиты.

"Практически ни один законопроект как в энергетике, так и в коммуналке не работает. И сегодня просто система зашла в тупик", - добавил Кучеренко.

По его словам, к существующим вызовам добавились многомиллиардные долги, которые охватили не только электроэнергетический сектор, но и теплокоммунэнерго и водоснабжение.

"Огромные долги как в газовом, так и в энергетическом секторе, в секторе теплокоммунэнерго, в секторе водоснабжения, накопление долгов, неурегулированность множества вопросов. Полное отсутствие защиты потребителя", - подчеркнул политик.

Напомним, ранее директор Европейско-Украинского энергетического агентства Анастасия Верещинская заявила, что из-за проблемы невыплаты долгов "Гарантированным покупателем" инвесторы не имеют заинтересованности вкладывать средства в строительство зеленой энергетики.