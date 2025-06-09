Кризис в экономике РФ усиливается: в строительной отрасли рекордные долги по зарплатам

Экономический кризис в России обостряется. Строительная отрасль возглавила список задолженностей по зарплатам.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Официальная российская статистика больше не способна скрыть ухудшение экономической ситуации в стране.
По его данным, совокупная задолженность по выплате заработной платы в РФ на конец апреля 2025 года достигла 1,482 млрд рублей - это примерно 18,8 млн долларов, что является максимальным показателем с 2021 года.
В ЦПД отмечают, что почти все случаи задержки зарплат объясняются отсутствием средств у работодателей, что свидетельствует о системном кризисе в экономике России.
Острее всего проблемы проявляются в строительстве: две трети от общего объема задолженности приходится именно на строительные компании. Ранее Центр уже сообщал о резком сокращении объемов строительства по всей территории РФ и массовых банкротствах застройщиков.
"Это следствие системного кризиса в экономике рф, который продолжает нарастать", - говорится в сообщении ЦПД.
Финансовое состояние бизнеса и населения в России стремительно ухудшается на фоне военных расходов, внешних санкций, высокой кредитной ставки, недоступности ипотеки, а также спада в добывающей промышленности.
К этому добавляется снижение доходов бюджета от экспорта энергоносителей.
По оценкам ЦПД, такая ситуация является прямым следствием нежелания Кремля прекращать войну против Украины.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщало, что Владимир Путин все больше обеспокоен проблемами в российской экономике военного времени.
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