У "Криворіжгаз" повідомили про некоректну роботу інформаційної платформи оператора ГТС

"Криворіжгаз" вважає введення в комерційну експлуатацію інформаційної платформи в такому вигляді і з такими порушеннями неможливим

ПАО "Криворожгаз" направил письма в Кабинет Министров Украины, Антимонопольный комитет, НКРЭКУ и Государственную регуляторную службу с просьбой срочно вмешаться в ситуацию нарушения оператором ГТС требований законодательства по внедрению системы суточного балансирования газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Криворожгаз" обращается в контролирующие органы с сообщением о том, что во время тестирования информационной платформы были выявлены значительные недостатки, которые приводят к искажению суточного балансирования газа. В первую очередь это касается сообщений от информационной платформы, к которым оператор ГТС почему-то не применяет ЭЦП. Это не только ставит под сомнение юридическое соответствие таких сообщений, но позволяет вносить в них изменения задним числом. Также не соответствует действительности информация о всех точках входа/выхода в/из газотранспортной системы, которую Оператор ГТС должен вносить в информационную платформу. На платформе не предусмотрена возможность работы с потребителями, которые по религиозным убеждениям отказались от EIC кода. При таких обстоятельствах достоверно рассчитать суточный и месячный баланс газа в соответствии с действующим законодательством невозможно", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, в дополнение в январе 2019 года на электронный адрес "Криворожгаз" поступило письмо с односторонним актом о предоставлении услуг по балансированию объемов природного газа и счетом на оплату предоставленных услуг от АО "Укртрансгаз". Письмо поступило с нарушением сроков, а именно, позже указанного в Кодексе срока отчетности. Кроме этого в перечень потребителей, которые использовали природный газ без подтверждения номинаций, был включен 1 бытовой потребитель - общежитие. Поэтому отраженные объемы балансировки, определенные в акте и отчете, являются некорректными.

"Криворожгаз" не соглашается с объемами балансировки, определенными в акте и отчете, из-за чего мы обратились в контролирующие органы с просьбой срочно вмешаться в ситуацию, и обязать оператора ГТС отозвать акт и счет", - говорит коммерческий директор "Криворожгаза" Анна Ковпак.

"Криворожгаз", учитывая несоответствие алгоритма обработки информации требованиям кодексов ГРМ и ГТС, многочисленные ошибки и невозможность проведения полноценного тестирования информационной платформы считает введение в коммерческую эксплуатацию информационной платформы Оператора ГТС в таком виде и с такими нарушениями невозможным. И обращается с просьбой устранить несоответствия и в дальнейшем соблюдать требования законодательства.