"Криворіжгаз" виділив майже 4 млн гривень на підготовку до опалювального сезону

"Криворіжгаз" завершує підготовку до опалювального сезону. Модернізовано 9 газорегуляторних пунктів і 5 шафових газорегуляторних пунктів, крім того здійснено ряд інших робіт, які забезпечать стабільну доставку природного газу до майже 300 тисяч споживачів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Щорічно підприємство проводить комплекс заходів, спрямованих на підвищення надійності газопостачання. У 2020 році на ці цілі передбачено 3,7 млн гривень.

"Оскільки газорозподільну систему прокладали ще у 60-70-х роках, кількість газопроводів, що потребують ремонту, щороку зростає. Тому АТ "Криворіжгаз" продовжує модернізацію мереж для безперебійної та безаварійної роботи системи газопостачання Кривого Рогу", - зазначив технічний директор АТ "Криворіжгаз" Борис Рибка.

У рамках підготовки до осінньо-зимового періоду співробітники АТ "Криворіжгаз" провели комплексне приладове обстеження 2770 км газових мереж, ліквідували 7359 витоків. Також здійснено капітальний ремонт 313 засувок і 11 установок електрохімічного захисту, які захищають газові мережі від корозії.