"Криворіжгаз" встановив 15 нових шафових газорегуляторних пунктів

"Модернізація газових мереж є пріоритетним напрям роботи АТ "Криворіжгаз". Щорічно підприємство проводить комплекс заходів, спрямованих на підвищення надійності газопостачання споживачам. У 2021 році на ці цілі спрямовано 10,5 млн гривень", - зазначив технічний директор АТ "Криворіжгаз" Борис Рибка.

У прес-службі зазначили, що "Криворіжгаз" щорічно встановлює нове і змінює застаріле газове обладнання на сучасне. З 2019 по 2021 роки компанія виконала заміну 15 ШГРП на сучасне та надійне газове обладнання виробництва Львівського заводу RGC Production. Воно регулює тиск газу в мережі і забезпечує стабільну подачу блакитного палива споживачам.

Також компанія здійснила заміну 16 засувок в газових колодязях, заміну 812 засувок на газопроводах вводах, реконструкцію та капітальний ремонт 41 установки електрохімічного захисту, які захищають газові мережі від корозії і 697 будинкових регуляторів тиску. Також проведено поточний ремонт та технічне обслуговування ГРП/ШГРП, та ряд інших планових організаційно-технічних заходів.

"Весь комплекс робіт виконується за рахунок коштів тарифу на розподіл природного газу. Тому АТ "Криворіжгаз" закликає клієнтів своєчасно розраховуватися за спожиті послуги", - йдеться в повідомленні.