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"Криворіжгаз" встановив 15 нових шафових газорегуляторних пунктів

Автор: Марія Тарариєва

За останні три роки АТ "Криворіжгаз" модернізувало 19 газорегуляторних пунктів та 15 шафових газорегуляторних пунктів. Крім того, компанія здійснила ряд інших робіт для забезпечення майже 300 тисяч клієнтів стабільною доставкою природного газу.

Про це повідомляє прес-служба "Криворіжгазу".

"Модернізація газових мереж є пріоритетним напрям роботи АТ "Криворіжгаз". Щорічно підприємство проводить комплекс заходів, спрямованих на підвищення надійності газопостачання споживачам. У 2021 році на ці цілі спрямовано 10,5 млн гривень", - зазначив технічний директор АТ "Криворіжгаз" Борис Рибка.

У прес-службі зазначили, що "Криворіжгаз" щорічно встановлює нове і змінює застаріле газове обладнання на сучасне. З 2019 по 2021 роки компанія виконала заміну 15 ШГРП на сучасне та надійне газове обладнання виробництва Львівського заводу RGC Production. Воно регулює тиск газу в мережі і забезпечує стабільну подачу блакитного палива споживачам.

Також компанія здійснила заміну 16 засувок в газових колодязях, заміну 812 засувок на газопроводах вводах, реконструкцію та капітальний ремонт 41 установки електрохімічного захисту, які захищають газові мережі від корозії і 697 будинкових регуляторів тиску. Також проведено поточний ремонт та технічне обслуговування ГРП/ШГРП, та ряд інших планових організаційно-технічних заходів.

"Весь комплекс робіт виконується за рахунок коштів тарифу на розподіл природного газу. Тому АТ "Криворіжгаз" закликає клієнтів своєчасно розраховуватися за спожиті послуги", - йдеться в повідомленні.

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Кривий РігГаз