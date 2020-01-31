"Криворожгаз": ціна за доставку для споживачів з автономним опаленням буде меншою

Впродовж перших трьох місяців поточного року домогосподарства, що використовують газ для опалення будинків, платитимуть майже на 50% менше, ніж в першому кварталі 2019 року. Про це свідчать розрахунки АТ "Криворіжгаз", повідомляє прес-служба компанії.

"Згідно з розрахунками, найбільш вигідною нова система буде для домогосподарств, які використовують газ для опалення будинків. Їх платежі за доставку газу зменшаться в середньому майже на половину. Наприклад, домогосподарство в Кривому Розі, яке споживає 1350 куб. м газу на рік, за три місяці сплатить 118 замість 233 гривень", - йдеться у повідомленні.

Кривий Ріг та Криворізький район січень лютий березень Споживання*, куб м 269 247 271 1 кв. 2019 року, грн 79,6 73,1 80,2 233 1 кв. 2020 року, грн 39,3 39,3 39,3 118

*дані НКРЕКП

У прес-службі нагадали, що 24 грудня 2019 року Регулятор затвердив нові тарифи для Оператора ГТС та операторів ГРМ. "Таким чином було завершено анбандлінг, який тривав в Україні впродовж останніх п’яти років. Здійснено остаточне відділення продажу газу від його транспортування. Тепер споживач не прив’язаний до жодного постачальника і має можливість вибору. В січні 2020 року споживачі газу отримали квитанції на оплату доставки газу", - йдеться у повідомленні.