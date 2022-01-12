"Криворіжгаз" пропонує послугу з встановлення енергоефективного газового обладнання

З 2021 року АТ "Криворіжгаз" запропонувало своїм клієнтам нові послуги продажу газового обладнання та приладів: котлів, модемів для передачі показань лічильників, сигналізаторів газу і т.д. всі товари, пропоновані компанією, сертифіковані і відповідають міжнародним стандартам якості.

Одними з найпопулярніших сегментів продажу газового обладнання є котли. Все частіше споживачі купують нові котли з метою економії використання газу. Нові зразки опалювальної техніки значно енергоефективні в порівнянні із застарілими моделями котлів. А заміна старого обладнання новим сприяє значній економії газу. Якщо котел відпрацював більше 10 років, то він втрачає свій коефіцієнт корисної дії до 40%, що відбивається в платіжках.

"Компанія "Криворіжгаз" надає повний комплекс робіт по заміні котла. У послугу з реконструкції входить демонтаж/монтаж обладнання, оформлення пакету дозвільних і технічних документів, сертифіковані матеріали, комплектуючі та надання гарантії", - підкреслив директор з капітального будівництва АТ" Криворіжгаз " Михайло жих.

Підібрати енергоефективне газове обладнання відповідно до характеристик житла споживачів та їх потреб, допоможуть персональні менеджери в 104.ua клієнтських просторах за адресами: вул.Віталія Матусевича, 2-А, пр. Поштовий, 19, вул. Ракітіна, 11, вул. Володимира Великого, 29-В. також є можливість отримати консультацію за телефонами 46-26-104 або 067-62-92-104.