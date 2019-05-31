"Криворіжгаз": споживачам газу необхідно подбати про свою безпеку

Станом на травень поточного року на території ліцензованої діяльності АТ "Криворіжгаз" підписано 177 актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності щодо внутрішньобудинкових систем газопостачання. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"З 1 травня 2019 власники, балансоутримувачі можуть самостійно вибрати собі спеціалізовану підрядну організацію, яка буде здійснювати обслуговування газових приладів і елементів системи газопостачання будинку. З прийняттям низки законодавчих актів, а саме Закону України "Про житлово-комунальні послуги", Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 250 від 10 травня 2018 року, Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 190 від 27 липня 2018 року, Кодексу газорозподільних систем, така послуга стала ринковою", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, на сьогоднішній день ринкова вартість технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж становить в межах 76 гривень з ПДВ на одну квартиру в рік. В технічне обслуговування будинкових мереж входять такі послуги, як: обслуговування вимикаючих пристроїв, перевірка щільності з'єднань, випробування на щільність мереж, технічний огляд ввідного газопроводу та інше.

Також у прес-службі зазначили, що зараз спостерігається опір з боку споживачів, які виступають проти підписання актів розмежування балансової належності з газорозподільними підприємствами. Такі дії в компанії пояснюють спробою уникнути відповідальності за стан мереж в будинку і бажанням отримувати гроші співмешканців на утримання управителів та їх діяльності.

"Споживачі повинні розуміти, що відсутність регулярного технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж призводить до погіршення їх стану, що може спричинити аварійну ситуацію, і подбати про свою безпеку своєчасно", - говорить головний інженер АТ "Криворіжгаз" Борис Рибка.

У компанії "Криворіжгаз" сподіваються, що до початку опалювального сезону в Кривому Розі та Криворізькому районі буде укладено 100% договорів на технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж і безпека газопостачання буде здійснюватися на постійній основі.