"Криворіжгаз" на підготовку до опалювального сезону виділило понад 7 млн гривень

Щорічно підприємство проводить комплекс заходів, спрямованих на підвищення надійності газопостачання споживачам. У 2021 році на ці цілі передбачено 7,231 млн гривень.

"Оскільки газорозподільну систему прокладали ще в 60-70-х роках, кількість газопроводів, які потребують ремонту, щорічно зростає, тому, АТ "Криворіжгаз" продовжує модернізацію мереж для безперебійної та безаварійної роботи системи газопостачання Кривого Рогу", - зазначив технічний директор АТ "Криворіжгаз" Борис Рибка.

За словами прес-служби, в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду співробітники АТ "Криворіжгаз" провели комплексне приладове обстеження 3010 км газових мереж, ліквідували 4056 витоків. Так само здійснили заміну 4 засувок в газових колодязях, реконструкцію та капітальний ремонт 15 установок електрохімічного захисту, які захищають газові мережі від корозії. Поточний ремонт і технічне обслуговування ГРП/ШГРП, і ряд інших планових організаційно-технічних заходів.

"Весь комплекс робіт виконується за рахунок коштів тарифу за розподіл природного газу. Тому АТ "Криворіжгаз" закликає клієнтів своєчасно розраховуватися за спожиті послуги", - йдеться в повідомленні.