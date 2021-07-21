"Криворіжгаз" обстежив 1,6 тисяч км газових мереж

Роботи передбачають виявлення осі газопроводу, глибину його залягання, перевірку ізоляційного покриття на пошкодження.

"Вже проведена перевірка 1,1 тисяч км підземних газових мереж Кривого Рогу і Криворізького району і 484 км надземних. Під час повного технічного обстеження було виявлено 83 витоки газу на підземних газопроводах, з них 64 витоки на розподільних газопроводах", - йдеться в повідомленні.

Для діагностики газопроводів служба комплексного приладового обстеження АТ "Криворіжгаз" використовує високочутливі газоаналізатори та апарати пошуку підземних комунікацій.

"Оскільки газотранспортну систему прокладали ще в 60-70-х роках, кількість газопроводів, які потребують ремонту, щорічно зростає, тому, АТ "Криворіжгаз" продовжує модернізацію мереж для безперебійної та безаварійної роботи системи газопостачання Кривого Рогу та Криворізького району", - зазначив технічний директор АТ "Криворіжгаз" Борис Рибка.

У прес-службі зазначили, що модернізація газотранспортної мережі Кривого Рогу та Криворізького району є пріоритетним напрямком інвестицій. Так, в 2021 році, АТ "Криворіжгаз" замінить 8 ГРП і 15 ШГРП, 15 станцій катодного захисту мереж від корозії, 951 будинок отримає нові КДРД.